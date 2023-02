Geld sparen beim Geldabheben: So geht’s!

In dieser Zeit, in der alles, was wir brauchen, zu teuer ist, braucht jeder eine Möglichkeit, sein Geld ein wenig besser zu verwalten. Fast jeder gibt sein Gehalt zu schnell aus, und oft geraten wir in Geldnot, früher als erhofft. Wenn Sie einer dieser Leute sind, beachten Sie diesen Trick, der beim Sparen hilft.

Heben Sie einmal pro Woche Geld am Automaten ab und beschränken Sie sich genau. Wählen Sie nur den Betrag, den Sie in dieser Woche ausgeben müssen.

Bewahren Sie die Karte an einem sicheren Ort zu Hause auf.

Schreiben Sie für eine noch bessere Nachverfolgung alle Ausgaben auf. Sie werden sehen, wohin das Geld verschwindet und wie Sie ohne unnötige Kürzungen noch besser sparen können.

Einsparungen in Münzen

Fanny Castellanos (26) und ihr Verlobter Jesus (29), ein beliebtes Paar aus Mexiko, erregten viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, als sie ihr Finanzgeheimnis in den sozialen Netzwerken teilten.

Alles begann damit, dass das Paar nach der Coronavirus-Pandemie im vergangenen Jahr die Auswirkungen der Finanzkrise zu spüren bekam.

➤ In einem Jahr haben sie es geschafft, 1.232 Euro zu sparen, und als sie auf TikTok enthüllten, wie das funktioniert, haben sie alle begeistert.

Jedes Mal, wenn sie Geschlechtsverkehr hatten, steckten sie 5,60 Euro ins Sparschwein. Da sie in 12 Monaten bis zu 220 Mal intime Beziehungen hatten, gelang es ihnen, den genannten Betrag zu sammeln. Das Paar hatte zunächst keinen Plan, was es mit seinen Ersparnissen tun sollte, und sagte, es lege nur Geld für unerwartete Rechnungen und Notfälle beiseite. Nachdem sie sich jedoch im vergangenen September verlobt hatten, planen sie nun das Geld in ihre Flitterwochen zu investieren.