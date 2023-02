Mann schläft mit Zigarette ein und stirbt

Mit tragischen Nachrichten aus St. Johann in der Haide (Steiermark) begann der Tag für die Bewohner der idyllischen Gemeinde: Ein 56-jähriger Mann wurde tot in seinem Haus aufgefunden. Wie sich herausstellte, hatte er beim Einschlafen eine Zigarette in der Hand, die vermutlich einen Brand auslöste. Die Feuerwehr konnte das Feuer zwar schnell löschen, doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Die Todesursache wird derzeit als Rauchgasvergiftung vermutet. Ein tragisches Unglück, das die Bewohner der Gemeinde tief erschüttert hat.

Tagelang hatte eine Nachbarin den 56-jährigen Mann aus St. Johann in der Haide nicht mehr zu Gesicht bekommen. Besonders beunruhigend war, dass das Licht in seiner Küche tagelang ununterbrochen brannte. Besorgt um das Wohlbefinden ihres Nachbarn, verständigte die Frau schließlich am Mittwoch die Polizei. Doch als die Beamten das Haus des Mannes betraten, fanden sie nur noch seinen leblosen Körper im Wohnzimmer. Offenbar war er während des Schlafens von seiner brennenden Zigarette überrascht worden, was zu einem tragischen Brand und letztendlich zu seinem Tod durch Rauchgasvergiftung führte. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen konnte ihm nicht mehr geholfen werden. Ein schockierender Vorfall, der die Bewohner von St. Johann in der Haide tief betrübt.

Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, dürfte der 56-jährige Steirer tatsächlich mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen sein. Diese entfachte vermutlich ein Feuer, das sich zu einem Kleinbrand ausweitete. Es ist möglich, dass der Brand von selbst erstickte, jedoch wird auch in Betracht gezogen, dass der Mann versucht haben könnte, die Flammen zu löschen. Trotzdem konnte der Mann nicht gerettet werden und verstarb noch vor Eintreffen der Feuerwehr an einer Rauchgasvergiftung. Ein herbeigerufener Arzt stellte diese Todesursache fest. Fremdverschulden kann dabei ausgeschlossen werden. Ein trauriges Ereignis, das die Bewohner von St. Johann in der Haide erschüttert und zur Vorsicht im Umgang mit Feuer und Rauch ermahnt.