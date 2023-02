Serbe soll zwei deutsche Pensionistinnen getötet haben

Die deutsche Polizei hat einen 31-jährigen serbischen Staatsbürger festgenommen, der zwei Pensionistinnen getötet haben soll. Der mutmaßliche Serienkiller soll Heidemarie K. (77) und Gertraud N. (89) getötet haben.

Außerdem wird der mutmaßliche Mörder verdächtigt, am 17. Januar einen schweren Raubüberfall verübt zu haben, indem er sein 83-Jähriges Opfer mit einer Schusswaffe bedrohte, wird die Erklärung der Polizei bei einer Pressekonferenz von der „Bild“ zitiert.

Am Mittwoch wurde der mutmaßliche Täter auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, dieser erließ einen Haftbefehl wegen Mordes, Totschlags und versuchten Raubs. Der Verdächtige wurde anschließend in eine Haftanstalt eingeliefert.

Der 31-jährige Serbe hält sich nach eigenen Angaben mit seiner Frau und zwei Kindern seit Dezember 2022 in Deutschland auf. Er soll als Tourist eingereist sein, bevor er zum Serienmörder wurde.

Der mutmaßliche Serienmörder war der Kriminalpolizei in Deutschland bis dahin nicht bekannt, so die Ermittler bei einer Pressekonferenz. Die Angehörigen des Verdächtigen wurden vernommen und wieder auf freien Fuß entlassen, sie halten sich derzeit noch in Deutschland auf.

(FOTO: Polizei Aalen)

Durch die Ermittlungen und Spurensicherung an den Tatorten in Hall und Michelbach konnten verschiedene Beweismittel, einschließlich des Tatwerkzeugs, sichergestellt werden, erklärte der Kriminaloberrat Jörg Meinhardt. An der Tatwaffe wurde männliche DNA gesichert, die Herkunft des Werkzeugs konnte ermittelt und dem Tatverdächtigen zugeordnet worden, so Meinhardt.

Der Mann wurde am Dienstag, 31. Januar, nur 150 Meter vom Tatort entfernt festgenommen, teilte die Polizei auf der Pressekonferenz mit.

Die Nachbarn des mutmaßlichen Serienkillers sagten gegenüber der Stuttgarter Zeitung, Beamte in Zivil hätten das Gebäude umstellt und den Mann in Handschellen abgeführt. Bald darauf wurden die Frau und die Kinder aus der Wohnung geholt, die Wohnung und der Keller wurden versiegelt.

Vorerst ist nicht bekannt, ob der Mann auch wegen des Mordes an der Brauerei-Erbin Elfriede Huchler (94), die im Oktober 2020 in ihrer Wohnung tot aufgefunden wurde, verdächtigt wird. Sein Opfer Heidemarie K. wurde zwei Jahre später und nur 200 Meter entfernt tot aufgefunden, letzten Mittwoch ereilte Gertraud N. (89) das gleiche Schicksal.