Schwarz auf Weiß: deshalb ist Djokovic der Beste aller Zeiten

Novak Djokovic ist ein serbischer Tennisprofi und einer der besten Spieler der Welt. Er wurde am 22. Mai 1987 geboren und hat in seiner Karriere 22 Grand-Slam-Titel gewonnen, darunter 9 Australian Open, 5 Wimbledon und 4 US Open. Djokovic ist bekannt für seine hervorragende körperliche Verfassung und seine unerschütterliche Mentalität auf dem Platz. Er hat eine lange Rivalität mit anderen Top-Spielern wie Rafael Nadal und Roger Federer, aber trotzdem bewahrt er eine freundschaftliche Beziehung zu ihnen. Djokovic ist auch ein engagierter Philanthrop und setzt sich für soziale und humanitäre Projekte in seiner Heimat Serbien und weltweit ein.