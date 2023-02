Grausiger Hundeangriff: Kleines Mädchen totgebissen

Ein vierjähriges Mädchen ist in England nach einem Hundeangriff gestorben. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend in einem Garten in Milton Keynes und das Kind wurde vor Ort für tot erklärt. Die Polizei bezeichnete es als einen tragischen Vorfall.

„Das ist ein absolut tragischer Vorfall, bei dem wir davon ausgehen, dass ein Kind nach einem Angriff durch einen Hund gestorben ist“, sagte ein Polizeisprecher der Mitteilung zufolge. Für das kleine Mädchen kam jede Hilfe zu spät. Sie wurde noch an Ort und Stelle für tot erklärt.

Laut Polizei waren keine weiteren Personen betroffen. Es gab bisher keine Festnahmen und der Hund wurde eingeschläfert. Die Rasse des Hundes ist derzeit unbekannt.

Tödliche Hundeangriffe kommen in England regelmäßig vor, oft sind Kinder die Opfer. Im Januar wurde auch eine 28-jährige Frau durch einen Hund getötet.