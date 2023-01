Djokovic-Papa posiert mit Putin-Porträt in Melbourne (VIDEO)

Srdjan Djokovic, der Vater des Serben Novak Djokovic, posierte in Melbourne hinter einer russischen Flagge. Medien sehen darin jetzt einen Skandal.

Die Veranstalter der Australien Open 2023 wiesen die Teilnehmer zu Beginn des größten australischen Tennisturniers darauf hin, dass bestimmte Symbole und Flaggen während des Events verboten sind. Darunter wohl auch die russische Flagge. Nun ist ein Video aufgetaucht, dass den Vater von Novak Djokovic dabei zeigt, wie er mit Russen (Vermutung) hinter eine russischen Flagge mit Putins Porträt darauf posiert. Papa-Djokovic hält die Zusammenkunft mit dem Mann im „Z“-Shirt allerdings kurz, zumal es ihm auch unangenehm zu sein scheint. Das Video soll am Mittwoch nach dem Viertelfinalmatch von Djokovic aufgenommen worden sein.

„Ich bin nur hier, um meinen Sohn zu unterstützen. Ich hatte nicht die Absicht, solche Schlagzeilen oder Störungen zu verursachen„, schrieb Srdjan Djokovic in einem Statement, wie sport1.de berichtet. „Unsere Familie hat die Schrecken von Krieg miterlebt, und wir wünschen uns nur Frieden„, ergänzt Papa-Djokovic. In Folge dessen will er dem Match gegen US-Amerikaner Tommy Paul fern bleiben.

Die australische Polizei verhörte nach dem Macht vier Zuschauer, die Flaggen und Symbole unangemessenen Grades zu den Spielen mitgenommen hatten, wie . Sie sollen ebenso das Sicherheitspersonal im Stadion bedroht haben.

