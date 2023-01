Deshalb warf Djokovic Bruder von der Tribüne (VIDEO)

In einer ungewöhnlichen Wendung ereignete sich am Ende des ersten Satzes des ATP-Turniers in Adelaide ein Zwischenfall zwischen dem serbischen Tennisstar Novak Djokovic und seinem Bruder Mark.



Nachdem Djokovic einen Punkt und den ersten Satz gegen den amerikanischen Tennisspieler Sebastian Korde verloren hatte, wandte er sich plötzlich zur Tribüne und zeigte mit der Hand auf jemanden in der Loge, wobei er ihm sagte, er solle gehen. Die Kamera zeigte dann Djokovics Bruder Mark, wie er sich von der Tribüne entfernte. Djokovic forderte auch seinen Manager Eduard und Elena, die für die Beziehungen zu ausländischen Medien zuständig ist, auf, die Tribüne zu verlassen.

Djokovics strikte Regeln

Serbische Medien berichten, dass Eduard und Elena sich nicht an die Regeln gehalten haben, die Djokovic für die Verhaltensweise der Menschen in seiner Loge vorgibt. Laut Berichten sollten sie das Spiel sorgfältig verfolgen und mögliche Fehler melden, während der Fokus auf dem Spiel liegen sollte.

Nach diesem Zwischenfall drehte Djokovic das Spiel um und gewann schlussendlich das Turnier. Er gab an, dass die Ablenkung durch die Anwesenheit seines Bruders und seines Managers während des Spiels ein Faktor für seine schlechte Leistung im ersten Satz war.