Nachwuchs in der Familie Djokovic: „Ich kann den Babybauch nicht mehr verbergen“

Saska Veselinov, die Ehefrau von Djorđe Djokovic und Schwägerin des Tennis-As Novak Djokovic hat in den sozialen Netzwerken die freudige Nachricht bestätigt, dass die bekannte Familie bald ein neues Familienmitglied bekommen wird.

Saska und Djordje werden zum ersten Mal Eltern. Die blonde Schönheit, die mit ihrer Ankündigung die Herzen in den sozialen Netzwerken erobert hat, hat auch den voraussichtlichen Geburtstermin enthüllt. Sie wollte ihre Schwangerschaft lange Zeit vor der Öffentlichkeit verheimlichen, aber nun sei es bereits offensichtlich, weshalb sie beschloss, die Neuigkeit zu veröffentlichen, so die künftige Mutter.

„In knapp drei Monaten bekommt unsere Familie ’Verstärkung’, und ich werde von diesem Moment an die wichtigste Rolle in meinem Leben bekommen – ich werde Mutter. Ich wollte lange nicht über dieses Thema sprechen und ich mied öffentliche Veranstaltungen, obwohl die Schwangerschaft vom ersten Tag an in bester Ordnung verläuft. Über das eigene Glück sollte man wirklich nicht sprechen, um es nicht zu verschreien. Jetzt, wo mein Babybauch nicht zu übersehen ist, freue ich mich, dass ich die freudige Nachricht auf diese Weise mit euch teilen kann“, schrieb Saska Veselinov auf Instagram und präsentiert ihren Babybauch.

Djordje Djokovic und Aleksandra Saska Veselinov heirateten am 13. September 2022 in der Markuskirche in Belgrad. Das Hochzeitsfest fand danach in Montenegro statt, und für die Unterhaltung der Hochzeitsgäste sorgten bekannte Spitzenmusiker. Die standesamtliche Trauung erfolgte am Strand, und über die anschließende Hochzeitsfeier mit rund 80 Gästen wird noch heute gesprochen.