Australian Open Party-Schock: Betrunkener Novak bekommt Bier und stürmt Zimmer

Der bekannte Sportjournalist Bastien Fachan hat eine großartige Anekdote von den Australian Open über Novak Djokovic enthüllt, die schon über 10 Jahre alt ist. Er war in Melbourne anwesend, als Djokovic das legendäre Finale gegen Nadal spielte, das fünfeinhalb Stunden dauerte und mit dem Sieg des serbischen Tennisspielers endete.



Was der Franzose danach vergessen hatte, erinnert er sich heute so, als ob es gestern passiert wäre.

„Meine Lieblingsanekdote von den Australian Open – nach einem fünfeinhalbstündigen Finale gegen Nadal im Jahr 2012 war Djokovic so dehydriert, dass ihm die Offiziellen ein Bier gaben, damit er urinieren konnte, um eine Dopingkontrolle durchführen zu können. Djokovic trinkt jedoch normalerweise nie Alkohol. Um 3:30 Uhr morgens betrat er eine Party der freiwilligen Helfer, stieg auf die Bühne, nahm das Mikrofon in die Hand und begann zu schreien: ‚I’m on a highway to hell‘ (der berühmte Hit von ‚ACDC‘)“. Nach sechs oder mehr Stunden auf dem Platz und zwei Stunden bei der Dopingkontrolle, sowie der Pressekonferenz, die noch vor ihm lag, hat Djokovic den freiwilligen Helfern des Turniers die Party ihres Lebens beschert. Es war legendär!“, fügte Fachan hinzu.

Novak Djokovic spielt am Sonntag um seinen 10. Titel. bei den Australian Open. Angesichts seiner zahlreichen Erfolge, historischen Siege und seiner Herzlichkeit, ist es keine Überraschung, dass Nole in Melbourne bei vielen beliebt ist. Dazu gehört auch die Eurosport-Journalistin Barbara Schett, die er während des laufenden Turniers nach einem Match mit Blumen überraschte.

Wir hoffen, dass Novak am Sonntag nachmittags erneut Grund zum Feiern hat – mit seinen Liebsten, seinen Mitarbeitern und warum nicht auch wieder mit den freiwilligen Helfern des Turniers.