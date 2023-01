Schreckliches Verbrechen: Mord an 15-jährigem Mädchen durch Jugendlichen

Ein 16-jähriger Jugendlicher wurde wegen des Verdachts auf Mord festgenommen, nachdem es in Hexham zu einem Vorfall gekommen war, bei dem ein weiterer Junge verletzt wurde.

Der Jugendliche wurde verhaftet. Man wirft ihm vor, einen Mord begangen zu haben, nachdem ein 15-jähriges Mädchen in der Priestpopl-Region in Hexham erstochen wurde, teilte die britische Polizei mit, wie der „Guardian“ berichtet.

Die Polizei teilte mit, dass man einen Notruf erhalten habe, dass sowohl der Jugendliche als auch das Mädchen in einem angeblichen Angriff verletzt worden seien. Der Rettungsdienst sei an den Tatort geeilt und habe festgestellt, dass die Jugendlichen Verletzungen durch „scharfe Gegenstände“ erlitten hätten, so die Polizei.

Die Polizei gab auch an, dass die beiden in ein Krankenhaus gebracht wurden, aber das Mädchen ihren Verletzungen erlegen ist, während der 16-jährige Jugendliche unter dem Verdacht des Angriffs und später des Mordes festgenommen wurde und in Untersuchungshaft bleibt.