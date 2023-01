Novak Djokovic in Melbourne: Foto mit Fan des FC Hajduk Split (FOTO)

Novak Djokovic ist in Melbourne eingetroffen, wo er sich den Titel der Australian Open zum unglaublichen 10. Mal holen will, nachdem er erst vor wenigen Tagen die Trophäe beim Adelaide-Turnier in den Händen gehalten hat.

Nole tritt selbstsicher auf und zieht viel Aufmerksamkeit der Medien an, ganz besonders nach der skandalösen Abschiebung aus Australien im vergangenen Jahr. Alle wollen ein Foto mit dem serbischen Tennismeister machen.

Unter den Ersten, die den Tennis-Star begrüßten, war der kroatische Priester Josip Papak, ein großer Fan des FC Hajduk Split. Josip posierte gemeinsam mit Nole für ein Foto in der Rod Laver Arena in Melbourne und trug dabei das Trikot des kroatischen Klubs. Das Foto zeigt die beiden Freunde mit einem breiten Lächeln, wodurch alle Geschichten über einen vermeintlichen Hass zwischen Serben und Kroaten völlig überflüssig werden, schreibt „Sportal.rs“.

Dies ist sicherlich das richtige Signal. Nach dem Foto mit Djokovic nutzte der kroatische Priester die Gelegenheit, sich auch mit Djokovics Trainer, dem berühmten kroatischen Tennisspieler Goran Ivanisevic, abbilden zu lassen.