Erfolgreiche Fahndung: International Gesuchter Mörder verhaftet

Ein 43-jähriger Serbe soll für ein Tötungsdelikt in seiner Heimat verantwortlich sein. Bei der Ausreise von Deutschland nach Österreich konnten ihn Beamter der Einsatzkräfte in Salzburg festnehmen.

Die Polizei in Salzburg hat am Abend des 1. Februar einen international gesuchten Serben verhaftet. Der 43-Jährige stand im Verdacht eines Tötungsdelikts in seiner Heimat. Er wurde auf der Flucht nach Österreich über Deutschland festgenommen. Als die deutsche Polizei von seiner Reise erfuhr, bat sie ihre österreichischen Kollegen um Mithilfe bei der Fahndung.

Salzburger Ermittlungen

Die Polizeikräfte in Salzburg nahmen die Herausforderung an und starteten eine umfassende Suche nach dem Verbrecher. Bei ihren Ermittlungen konzentrierten sie sich auf den Bereich Elisabeth Vorstadt, wo das Fahrzeug des Gesuchten auf einem Parkplatz eines Beherbergungsbetriebes gesichtet wurde. Nach einer gründlichen Überprüfung stellte sich heraus, dass sich der Verdächtige tatsächlich im Zimmer eingecheckt hatte.

Einsatzkommando Cobra

Um sicherzustellen, dass der mutmaßliche Täter nicht entkommen konnte, beteiligten sich zahlreiche Polizeikräfte an der Aktion, darunter auch das Einsatzkommando Cobra. Nach einer gewaltsamen Öffnung der Tür konnte der Serbe widerstandslos festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft in Salzburg verfügte über die Überstellung des Verdächtigen in die Justizanstalt Salzburg, wo er auf seine Verhandlung wartet. Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt laufen weiter und die Polizei hofft, dass die Verhaftung des Serben ihnen bei der Klärung des Falls helfen wird.

Quelle: LPD Salzburg

