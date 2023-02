Heftiger Schneefall und Sturmböen erwarten uns

Ein neuerlicher Wintereinbruch bringt bis zu einem Meter Neuschnee in weiten Teilen Österreichs. Es gilt die höchste Warnstufe violett.

Der Alpenraum liegt genau zwischen dem Hochdruckgebiet „Cäcilie“, das sich über den Ostatlantik ausbreitet, und dem Skandinavien-Tief „Oleg“, das von Nordwesten kräftig strömt. Die beiden großen Frontensysteme erreichen auch Österreich.

In der Nacht zum Donnerstag wird daher am Alpennordrand heftiger Schneefall erwartet, der bis Freitagmorgen andauern wird. Im Laufe des Freitags zieht eine weitere Tieffront über die Ostsee nach Süden, was für Österreich erneuten starken Schneefall am Wochenende bedeutet.

Aufgrund des ausgeprägten Druckgradienten ist außerdem mit Sturmböen zu rechnen.