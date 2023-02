Kroatien: MMA-Kämpfer greifen Bergretter und junge Frau an

MMA-Kämpfer haben Mitglieder des kroatischen Bergrettungsdienstes (HGSS) und eine junge Frau angegriffen und zusammengeschlagen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag im Skigebiet Platak in Kroatien, als MMA-Kämpfer in einem BMW über die Schipiste gedriftet waren und Schifahrer angegriffen hatten.

Drei junge Männer, die den Nachmittag zuvor in einer Bar an der Piste verbracht hatten, trainierten MMA im Schnee vor der Bar. Danach entschieden sie sich, in einem BMW über die Piste in unmittelbarer Nähe der Basis der Bergrettung zu touren. Das Fahrzeug blieb bald darauf im Schnee stecken, und die Insassen versuchten vergeblich, es freizubekommen, berichtet „Dnevnik.hr“.

Einige Bergretter waren ebenfalls in der „X Bar“. Ein Bergretter verabschiedete sich von den anderen, legte seine Skier ab und begab sich zur Basis der Bergrettung neben dem Eingang zur Seilbahn. Ein junger Mann und eine Frau aus dem BMW versperrten ihm den Weg und forderten ihn auf, ihr Auto mit einem Schneemobil aus dem Schnee zu ziehen. Der Bergretter erklärte ihnen, dass er das nicht tun konnte und schlafen gehen will. Daraufhin schlug ihn der junge Mann K.O., das Opfer bliebt bewusstlos liegen.

Ein Gast in der „X Bar“ sah den Vorfall und eilte dem verletzten Bergretter zu Hilfe. Er stieß den Angreifer von dem Opfer weg, was diesen in Rage versetzte. Es kam zu Gedränge, zwei weitere MMA-Kämpfer aus dem BMW stießen dazu.

Ein Kollege des verletzten Bergretters rannte zu Hilfe, erhielt aber ebenfalls einen heftigen Schlag auf den Kopf und fiel bewusstlos zu Boden. Die Situation eskalierte, als das erste verletzte Bergretter zu sich kam und versuchte, sich aufzusetzen. Der noch benommene Mann wurde erneut geschlagen, und zwar mit einem Fußtritt in den Kopf von hinten.

Während die Kollegen versuchten, den verletzten Bergretter vor Erstickung zu schützen, indem sie seine Zunge herauszogen, wurde gleichzeitig der Bergretter, der als zweiter an Ort und Stelle war, von zwei MMA-Kämpfern angegriffen. Sie schlugen ihn zuerst mit Fäusten, dann warfen sie ihn auf den Boden und traten weiter mit Stiefeln auf ihn ein.

Eine Frau, die den Angriff stoppen wollte, wurde viermal auf den Kopf geschlagen und fiel ebenfalls bewusstlos zu Boden. Die zwei MMA-Kämpfer, beide über hundert Kilo schwer, traten weiter auf den Bergretter ein und riefen dabei: „Wir sind Kämpfer! Ihr wisst, wer wir sind“. Kurze Zeit später fand sich am Tatort die Polizei ein, die die drei Angreifer festnahm. Der schwerverletzte Bergretter wurde mit dem Krankenwagen abgeholt.

Das Trio wurde in der Zwischenzeit aus der Haft entlassen. Der von ihnen verletzte Bergretter hatte bei dem Angriff eine Gehirnerschütterung und eine Halswirbelsäulenverletzung erlitten und kann sich an den Vorfall nicht erinnern, berichtet „Novi List“.

Der zweite Bergretter, der als Erster zu Hilfe geeilt war, kam mit einem gebrochenen Arm davon. Die Frau, die versucht hatte, die Schlägerei zu stoppen, erlitt innere Blutungen in der Lunge. Der ganze Vorfall, der ca. 20 Minuten dauert, wurde angeblich von einer Überwachungskamera aufgenommen. Die Aufnahmen werden von der Polizei im Rahmen der Ermittlungen ausgewertet, berichten kroatische Medien.