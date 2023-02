Oberösterreicher bestellte Kindesmissbrauch per Videochat

Eine Sonderermittlergruppe der Polizei hat einen 37-jährigen Mann aus Oberösterreich ausgeforscht, der über Videochats Kindesmissbrauch in mehreren asiatischen Ländern bestellt haben soll. Einige Opfer des Missbrauchs waren angeblich nur wenige Monate alt.

Hinweise in verschiedenen Onlineforen im Internet, auf denen Kinderpornografie und Bilder von Kindesbrauch getauscht werden, führten die Polizei zu dem 37-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck. Spezialermittler des Landeskriminalamtes Oberösterreich hatten bereits im August 2022 eine Hausdurchsuchung bei dem Verdächtigen vorgenommen, bei der diverse Datenträger und belastendes Material sichergestellt wurden. Es handelt sich um insgesamt mehr als 4.000 Bilder mit Kindesmissbrauchsinhalten.

Bei der Auswertung des sichergestellten Materials fanden die Beamten Beweise, dass der Mann seit 2016 wiederholt Missbrauchshandlungen an Kindern selbst „bestellt“ hat. Der Oberösterreicher soll Frauen in Ostasien, vor allem auf den Philippinen, dafür bezahlt haben, dass sie Kleinkinder im Alter zwischen zwei Monaten und sechs Jahren gemäß seinen Anweisungen sexuell missbrauchen. Der Mann sah sich den Missbrauch live im Chat von zu Hause aus an.

Daher ordnete die Staatsanwaltschaft Wels am Samstag eine erneute Hausdurchsuchung bei dem Verdächtigen an, bei der wieder Dutzende Datenträger sichergestellt wurden. Bei der Vernehmung gab der Mann diesmal großteils alles zu, was ihm zur Last gelegt wurde. Er wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

Die Staatsanwaltschaft Wels ermittelt gegen den Beschuldigten wegen der pornografischen Darstellung Minderjähriger und des schweren sexuellen Missbrauchs Minderjähriger als Bestimmungstäter. Der Missbrauch wurde nicht in allen Fällen zu Ende durchgeführt, offenbar waren nicht alle Chatpartnerinnen bereit, die Anweisungen des Mannes zu befolgen. In diesen Fällen handelt es sich juristisch um einen Missbrauchsversuch. Es ist noch unklar, wie der Mann mit den Frauen in Kontakt kam, internationale Ermittlungen zu möglichen Helfern wurden aufgenommen.