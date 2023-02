Automatische Steuerrückerstattungen: Polizei warnt vor Betrug

Trotz ständiger Warnungen der Polizei und der Steuerbehörde, die die Bürger auffordern, E-Mails, die fälschlicherweise „automatische Steuerrückerstattungen“ anbieten, nicht zu öffnen, sondern sofort zu löschen, fiel ein 34-jähriger Mann aus Pag (Kroatien) auf einen solchen Betrug herein und verlor mehr als 4.000 Euro.

Am Mittwoch teilte die Polizei von Lika-Senj mit, dass ein 34-jähriger Mann der Polizei in Novalja gemeldet habe, dass er eine Nachricht an seine E-Mail-Adresse erhalten habe. Sein Antrag auf die Steuerrückerstattung soll automatisch genehmigt worden sein, worauf er mit einer Nachricht antwortete, in der er die Daten seiner Bankkarte angab. Danach erhielt er eine Benachrichtigung über die abgeschlossenen Transaktionen und die Geldabhebung vom Konto, und zwar von mehr als 4.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie nach einem oder mehreren Betrügern suche, die bei der zuständigen Staatsanwaltschaft strafrechtlich angezeigt werden. Sie warnt davor, dass gefälschte E-Mails von unterschiedlichen Adressen und Domains eintreffen, weshalb deren Adressen und Inhalte zusätzlich überprüft werden müssen.