Tamagotchi ist wieder zurück: 90er Haustiere feiern Comeback

Viele Menschen hatten im Laufe ihres Lebens verschiedene Haustiere, aber wenn wir uns die Entwicklung der digitalen Haustiere ansehen, hatten sie alle eines gemeinsam – das Tamagotchi. Das kleine Haustier war ein echter Hit, der einst die Welt in den Wahnsinn trieb.

Tamagotchi wurde der Öffentlichkeit am 23. November 1996 in Japan und im Mai 1997 dem Rest der Welt offiziell vorgestellt. Im Laufe der Jahre verlor dieses kleine Gamerspielzeug an Popularität und wurde durch einige ganz andere Spiele ersetzt.

Viele werden sich aber wahrscheinlich darüber freuen, dass es Tamagotchi heute noch gibt.

Jetzt ist es im gleichen Design und mit dem gleichen Programm wie vor 26 Jahren auf die berühmte Amazon-Plattform zurückgekehrt.

Kümmern Sie sich um das Tamagotchi: füttern Sie es, schalten Sie das Licht ein und aus, spielen Sie mit ihm, geben Sie ihm Medizin, wenn es krank ist, spülen Sie die Toilette, kümmern Sie sich um seine Gesundheit. Wählen Sie Ihr Lieblingstier und pflegen Sie es vom Ei bis zum Erwachsenenalter. Beobachten Sie es, wie es wächst. Sie beeinflussen sein endgültiges Aussehen.

Das entzückende Spielzeug hat die Form eines Eies, ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einem Anhänger geliefert. Es kann auf Amazon.de gekauft werden und die Preise reichen von 16 bis 36 Euro.