Ungarn ist das korrupteste Land der EU

Laut dem neuesten Bericht von Transparency International gilt Ungarn als das Land mit der höchsten Korruption im öffentlichen Sektor in der gesamten Europäischen Union.

Mit Werten zwischen 42 und 46 von 100 liegen Ungarn, Bulgarien und Rumänien weit hinter dem skandinavischen Trio der EU, wobei Dänemark der Klassenbeste ist (90), gefolgt von Finnland (87) und Schweden (83), laut dem Korruptionsindex von Transparency International für 2022.

Dänemark und Finnland führen die Weltrangliste an, letzteres punktgleich mit Neuseeland (87), dank seiner „starken demokratischen Institutionen und der Achtung der Menschenrechte“, während Syrien und der Südsudan (13) und Somalia (12) die Schlusslichter der Liste bilden, berichtet Politico.

(FOTO: iStock)

Luxemburg, Großbritannien und Österreich haben seit 2017 einen deutlichen Rückgang ihrer Punktzahlen zu verzeichnen, während Irland der einzige EU-Mitgliedstaat ist, dessen Punktzahl sich verbessert hat. Auch Moldawien, das im vergangenen Juni den EU-Kandidatenstatus erhielt, verbesserte sich.

Mit 28 Punkten hat Russland eine der niedrigsten Punktzahlen in Osteuropa, und seine Invasion in der Ukraine im vergangenen Februar ist „eine deutliche Erinnerung an die Bedrohung, die Korruption und die fehlende Rechenschaftspflicht der Regierung für den globalen Frieden und die Sicherheit“, heißt es in der Pressemitteilung, die mit dem Bericht herausgegeben wurde.

Die Punktzahl der Ukraine ist nur geringfügig höher (33), aber das Land „unternimmt wichtige Reformen und verbessert sich ständig“ seit Beginn des Krieges. Doch der Konflikt hat die Korruption im Land nicht beendet, wie ein jüngster Skandal zeigte, der den stellvertretenden Verteidigungsminister der Ukraine zum Rücktritt zwang. Das ist auch ein Beweis, dass „die Antikorruptionsmechanismen die Beamten zur Rechenschaft ziehen“, heißt es in dem Bericht.