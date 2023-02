Bosnier übernimmt österreichische Konditorei

Der bosnische Unternehmer Petar Corluka, Eigentümer des Herstellers von Toilettenpapier und Hygieneartikeln „Violeta“, hat ein seit mehr als hundert Jahren bestehendes österreichisches Traditionsunternehmen übernommen. Der Standort des bekannten Lebkuchenherstellers wird nun in die Herzegowina verlegt.

Es handelt sich um die Lebzelterei Schmid Maissau, die für Lebkuchen für höchste Ansprüche bekannt ist. Der genannte bosnische Unternehmer hat letztes Jahr übrigens den Kekshersteller „Lasta“ in Capljina übernommen und wird das Sortiment nun um österreichische Lebkuchen erweitern.

„Das Know-How und die Produktionsmethoden aus Österreich werden von einem Lebensmitteltechniker, der seit vielen Jahren in der Herstellung der bekannten österreichischen Lebkuchen tätig ist, in die Produktionsstätte von Lasta übertragen. Auf Grund der bisherigen Erfahrung und einer Marktanalyse wird Lasta an ein neues Produkt entwickeln, das die Anforderungen des Marktes erfüllt und in die Länder der EU exportiert wird“, heißt es vonseiten des Keksherstellers „Lasta“.

Der Unternehmer Corluka machte sich mit dem 1990 gegründeten Handelsunternehmen „Prodex“, das auf den Import von Südfrüchten spezialisiert war, einen Namen.

Der Hygieneartikelhersteller „Violeta“ wurde 2001 gegründet, die gleichnamige Eigenmarke wurde ein Jahr später eingeführt. Heute beschäftigt die Violeta-Gruppe rund 1.500 Mitarbeiter an 15 Produktionslinien in drei Produktionsbetrieben, wobei sich zwei Betriebe in Bosnien und Herzegowina und einer in Kroatien befindet. Mehr als die Hälfte des Produktionsvolumens wird an den Märkten außerhalb von Bosnien und Herzegowina abgesetzt (Serbien, Montenegro, Nordmazedonien, Ungarn, Österreich, Albanien, Slowakei).

Petar Corluka befindet sich auf der Liste der reichsten Menschen am Balkan, die von der Zeitung „Nedeljnik“ veröffentlicht wurde, auf Platz 44, mit einem geschätzten Vermögen von knapp über einer halben Milliarde Euro.