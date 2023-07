Tragisches Unglück vor albanischer Küste: Vater und Söhne ertrinken

In Kavaja, einer Stadt in Albanien, ereignete sich ein schreckliches Unglück, bei dem ein Vater und seine beiden jugendlichen Söhne im Meer ertranken. Der 50-jährige Vater, Elvis Halilaj, stammte aus Tirana, und seine Söhne waren 13 und 15 Jahre alt. Mächtige Meeresströmungen waren für dieses tragische Ereignis verantwortlich, wie der albanische Sender Juronjuz berichtete.

Ein Vater und sein Sohn wurden von den überfluteten Wassermassen mitgerissen, und nur ein Mädchen konnte dem Ertrinken entkommen. Der unerklärliche Tod eines kleinen albanischen Mädchens namens Amelija, das in griechischen Gewässern ertrank, wirft ebenfalls Fragen auf. Die ungewöhnlichen Aussagen des Vaters gegenüber den Behörden lassen Raum für Spekulationen.

Es scheint, dass er nicht genug unternommen hat, um seinem Kind zu helfen. Es wird berichtet, dass er nicht einmal versucht hat, ihr zu helfen. Ein Polizist äußerte ebenfalls erschreckende Worte, als er sagte, dass er anstelle des siebenjährigen Mädchens hätte sterben sollen.

Die Strömung trug sie immer weiter weg

Die Journalistin Leonida Musaj von ABC News berichtete von den schrecklichen Umständen, unter denen das ertrunkene Kind in Kavaja ums Leben kam. Starke Strömungen zogen das Kind am Nachmittag in die Tiefe, während der Vater und der andere Sohn versuchten, es zu retten.

Doch die Strömung trug sie immer weiter weg. Andere Strandbesucher versuchten ebenfalls zu helfen, aber die hohen Wellen waren zu stark. Die Rettungsdienste trafen erst anderthalb Stunden nach dem Vorfall am Ort des Geschehens ein. Lokale Medien kritisieren das Fehlen einer Küstenwache an diesem gefährlichen Strandabschnitt.

Am 9. Juli 2023 ereignete sich ein weiteres Unglück. Ein Vater in seinen 50ern und seine beiden jugendlichen Söhne im Alter von 13 und 15 Jahren ertranken am Strand von Vile-Bostovo, als sie im Meer badeten, so die Polizei. Die Seepolizei unternahm verzweifelte Rettungsversuche, aber leider blieben sie erfolglos.

Derzeit ist ein Ermittlungsteam vor Ort, um die genauen Umstände dieser Tragödie vollständig zu klären.