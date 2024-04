Medizinische Revolution: Neues Organ im Kopf entdeckt

Im Schatten der Sinne verborgen hat ein Team niederländischer Forscher eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Während die Wissenschaftler des Netherlands Cancer Institute eigentlich die Geheimnisse des Prostatakrebses entschlüsseln wollten, stießen sie auf ein bisher unbekanntes Organ: die „Tubarial-Speicheldrüse.“

Die Erkundung begann mit CT- und PET-Scans, bei denen eine spezielle radioaktive Zuckerlösung verwendet wurde, um Tumoren im Körper sichtbar zu machen. Diese Zuckerlösung bindet sich an das Protein PSMA, das nicht nur in Prostatakrebszellen vermehrt auftritt, sondern auch ein wichtiger Indikator für die Erkennung von Speicheldrüsen ist. Unerwartet zeigten die Scans helle Flecken im Kopfinneren, an Stellen, an denen keine solche Erleuchtung erwartet wurde.

Vertieft in ihre Forschungsarbeit identifizierten die Wissenschaftler die Tubarial-Speicheldrüse, die hinter der Nase, nahe dem Übergang zur Rachenregion, verborgen ist. Diese Drüsen, die eine Länge von circa vier Zentimetern aufweisen, scheinen für die Befeuchtung des oberen Halsbereichs hinter Nase und Mund verantwortlich zu sein. Faszinierend ist, dass dieses neue Organ bei jedem der 100 untersuchten Patienten sowie in den analysierten Leichen gefunden wurde.

Einfluss auf zukünftige Strahlentherapien

Die Entdeckung hat direkte Auswirkungen auf die medizinische Praxis, insbesondere auf die Strahlentherapie bei Kopf- oder Halskrebs. Durch das Schonen der Tubarial-Speicheldrüsen können Patienten möglicherweise vor den unangenehmen Nebenwirkungen eines trockenen Mundes sowie vor Schwierigkeiten beim Schlucken, Essen und Sprechen bewahrt werden.

Drei weitere Speicheldrüsenpaare

Neben der neu entdeckten Drüse beherbergt der menschliche Kopf drei weitere bedeutende Paare von Speicheldrüsen: Die Ohrspeicheldrüsen, die am meisten zum Kauen und Schlucken beitragen, die Unterkieferdrüsen, die für die Speichelproduktion im Mund verantwortlich sind, und die Unterzungendrüsen (sublinguale Drüsen) unter der Zunge. Gemeinsam orchestrieren sie die Produktion der essentiellen Flüssigkeit, die unseren Alltag unbemerkt begleitet.