Die Sekte hielt die junge Frau „in Gefangenschaft“

Marija J. (34) aus der Nähe von Belgrad hat in ihrem Geständnis verraten, wie ihre Familie sie in die Fänge der Sekte „gezerrt“ hat und was sie durchgemacht hat, um wieder ein normales Leben führen zu können.

Marija ist auf den ersten Blick eine ganz gewöhnliche junge Frau. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, lebt in einem bescheidenen, aber gepflegten Haus am Stadtrand von Belgrad und arbeitet in einem Bioladen. Wie sie in ihrem Geständnis für ein Balkan-Medium feststellte, begann alles mit der Scheidung ihrer Eltern, die sich nicht verstanden haben, weil sie ihren Worten nach „zwei Welten“ waren.

“Mutter hat schnell wieder geheiratet. Ich war knapp neun Jahre alt, als mein Stiefvater zu uns kam. Mir gefiel, dass ihn nichts aus der Bahn werfen konnte; Er war gut zu meiner Mutter, und er betrachtete meinen Bruder und mich als seine eigenen Kinder. Das einzige, was uns störte, war, dass er uns aufforderte, gleich nach dem Aufstehen, vor jeder Mahlzeit und vor dem Schlafengehen zu beten. Meine Mutter ist Atheistin, daher erschien mir die ganze Geschichte über Gebete ein wenig verdreht. Aber wir konnten nirgendwo hin. Mit der Zeit haben wir uns an die Gebete gewöhnt, die er uns auf ein Blatt Papier geschrieben hat“, sagt Marija.

Das scheinbar idyllische Leben mit dem neuen „Familienoberhaupt“ nahm neue Konturen an, als Maria und ihr Bruder von ihrem Stiefvater bunte Broschüren voller Bilder erhielten, die, wie der Stiefvater behauptete, das Paradies darstellten. „Er hinderte uns daran, fernzusehen, und ließ uns Geschichten vorlesen, die uns nicht interessierten. Sie sprachen über den Tod als Erlösung, über die Ankunft eines „Schöpfers“, der all unsere Schmerzen und Sorgen auf sich nehmen wird… Welche Sorgen könnten mein Bruder und ich damals gehabt haben? Wir waren nur daran interessiert, mit unseren Altersgenossen und den ersten Schwärmereien aus der Kindheit zu spielen … Wir durften keine Musik hören wie unsere Altersgenossen, den ganzen Tag über war im Haus irgendeine seltsame spirituelle Musik zu hören. Als wir uns bei unserer Mutter beschwerten, sagte sie uns, wir sollten schweigen“, erinnert sich Marija.

Wie sie sagte, durfte sie keine Freunde zu sich nach Hause einladen, und sie feierte keine Geburtstage. Der Stiefvater ließ sie mit einigen älteren Frauen abhängen, die zu ihnen nach Hause kamen und die dasselbe glückselige Lächeln hatten wie er. Nach und nach, entfremdet von Gleichaltrigen und dem wirklichen Leben, begannen Marija und ihr Bruder, Botschaften aus Broschüren anzunehmen. Als sie sich an einer Berufsschule einschreiben wollte, widersprach ihr Stiefvater, und statt zur Schule zu gehen, ging Maria in eine nahe gelegene Kirche.

Im Laufe der Zeit wurde ihr Haus zu einem Sammelplatz für Jehovas Zeugen. Während ihre Freunde zur Schule, auf Partys und in Clubs gingen, beschränkte sich Marias Bewegungsradius auf das Kirchentor und das Haus.

Doch dann gab es eine Wendung. Marijas Bruder wurde schwer krank und die Operation war die einzige Chance für ihn zu überleben, aber es widersprach den Ansichten ihrer Sekte. „Weder mein Stiefvater, noch meine Mutter, noch ich haben zugestimmt, weil Zeugen Jehovas niemals das Blut anderer Menschen erhalten.“ Der Arzt flehte uns vergebens an, er erklärte uns, dass unser Bruder es schaffen würde, wenn der Tumor entfernt wird, und dass es nur von uns abhänge, ob er überlebe oder nicht. Der Bruder war noch minderjährig, daher war die Zustimmung der Eltern erforderlich. Wir dankten ihm und erklärten, dass unser Glaube es nicht erlaubt, das Blut anderer Menschen zu erhalten. Glücklicherweise war ein Verwandter unseres leiblichen Vaters im Gang; er rief ihn sofort an und erklärte ihm, worum es ging. Der Vater eilte ins Krankenhaus und gab sein Einverständnis zur Operation seines Bruders. In diesem Moment hasste ich ihn aus tiefstem Herzen.

„Heute merke ich, dass er das Richtige getan hat, nicht nur für meinen Bruder, sondern auch für mich“, bekennt Marija. Nach diesem Ereignis warfen ihre Mutter und ihr Stiefvater sie aus dem Haus und Marija zog zu ihrem Vater. „Nachdem ich fast zehn Jahre nach den von Jehovas Zeugen propagierten Postulaten gelebt hatte, konnte Papa mich nicht wiedererkennen. Er hat mich jedoch akzeptiert, bei ihm und seiner neuen Familie zu sein, und er hat versprochen, mir einen Job zu besorgen“, sagt Marija.

Laut dem Medium fühlte sich das Kennenlernen neuer Leute für sie wie eine kalte Dusche an. Zuerst weigerte sie sich zu kommunizieren, aber im Laufe der Zeit begann sie sich mit ihren Halbschwestern, ihrer Stiefmutter und ihrem Vater, die viele Freunde hatten, zu entspannen.

Der komplette Weltbildwechsel dauerte vier Jahre, seit Marijas Bruder im Krankenhaus landete. Heute ist Marija wegen der Kinder noch immer sehr vorsichtig mit der Ankunft einiger neuer, unbekannter Menschen in ihrem Haus.