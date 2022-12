Frau, die Kaninchen zur Welt brachte (FOTO)

Mary Toft ist als die seltsamste Frau des 18. Jahrhunderts in die Geschichte Großbritanniens eingegangen! Sie lebte mit ihrem Mann in einer harmonischen Ehe in der Stadt Godalming. Ihr großer Wunsch war ein gemeinsames Kind. Als Mary 1726 schwanger wurde, brachte sie angeblich ein Kaninchen zur Welt! Danach hatte sie mehrere weitere “Geburten”, bei denen Körperteile einer Katze und eines Schweins aus ihrem Mutterleib kamen…

Dieser ungewöhnliche Fall verbreitete sich mit unglaublicher Geschwindigkeit im ganzen Land und darüber hinaus. Das förderte auch die Journalisten zutage, alle berichteten von der „Geburt aus der Hölle“.

“Aus Godalming erreicht uns eine unglaubliche Geschichte. Eine unglückliche Frau aus diesem Ort brachte letzten Monat ein Kaninchenbaby zur Welt. John Howard, ein angesehener Arzt half mit Hilfe einer Hebamme bei der Entbindung. Die Frau gebar ein kaninchenähnliches Wesen auf die Welt, aber sein Herz und seine Lunge wuchsen außerhalb seines Körpers. Die Frau bekam 14 Tage später ein weiteres Kaninchen, und brachte nach ein paar Tagen noch vier Kaninchen zur Welt! Das Gleiche geschah am Freitag, Samstag, Sonntag – jeden Tag ein Kaninchen. Die Neugeborenen starben alle gleich nach der Geburt”, berichtete der Mist’s Weekly Journal in der Ausgabe vom 19. November 1726.

Mary war eine ungebildete Magd, die mit einem jungen Schneidergesellen verheiratet war und mit ihm bereits drei Kinder hatte. Während der Schwangerschaft musste sie aufgrund ihrer finanziellen Situation weiterhin schwere körperliche Arbeit verrichten, weshalb sie eine Fehlgeburt hatte. Sie war damals erst 25 Jahre alt.

König von England interessierte sich für Mary

Marys Geschichte kam King George I. zu Ohren, der seinen Gesandten Henry Davenant nach Godalming schickte. Der Arzt Howard war in der Zwischenzeit auch von Marys Geschichte überzeugt. Er brachte sie zu sich nach Hause und bot allen “Ungläubigen” an, einer Geburt beizuwohnen und sich von der Wahrheit der unglaublichen Geschichte selbst zu überzeugen. Auf Geheiß des Königs kontaktierte Davenant Howard regelmäßig, um sich nach Mary Tofts Zustand zu erkundigen.

Das Interesse des Hofes an dem Fall von Mary Toft war so groß, dass der König am 15. November seinen Leibarzt Nathaniel St. André, einen gebürtigen Schweizer, und Samuel Molyneux, seinen Sekretär, vor Ort entsandte. Sie sollten sich selbst von der Geschichte überzeugen.

Wie wurde der Betrug aufgedeckt?

Mehrere Wochen vergingen, und die Geschichte entwickelte sich zu einer Sensation, sie wurde zum Hauptthema des ganzen Landes. Das ganze Lügengebäude fiel am 4. Dezember in sich zusammen. Der Politiker Thomas Onslow, der auf seine eigene Faust Untersuchungen durchführte, stellte fest, dass Marys Ehemann Joshua bereits seit Monaten eine große Zahl von Kaninchen kaufte.

Er setzte Howard unter Druck, der vor Gericht zugab, dass er von Marys Schwester bestochen worden war, um sich an dem Betrug zu beteiligen. Mary wurde festgenommen, bestritt jedoch die Betrugsvorwürfe. Ihre Schwester behauptete, dass die Kaninchen nur zum Essen beschafft worden seien. Diese Beschuldigungen wurden lange Zeit auf diese Weise bestritten, bis Manningham der Kragen platzte. Er drohte Mary an, dass er sie einer schrecklichen Operation unterziehen würde.

Schließlich gestand Mary Toft alles. Nach der Fehlgeburt hatte sie Teile einer Katze und den Kopf eines Kaninchens in ihre Gebärmutter eingeführt, während der Gebärmutterhals noch geöffnet war. Die Geschichte mit dem Kaninchen, das die Ursache für die Fehlgeburt gewesen sein sollte, war ebenfalls frei erfunden.

Sie beschuldigte alle der Reihe nach – von ihrer Mutter bis zu ihrer Nachbarin –, dass sie sie zu dem Betrug überredet hätten. Das half alles nichts, sie wurde wegen Betrugs verurteilt und landete im Gefängnis.