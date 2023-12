70-jährige bringt Zwillinge zur Welt (FOTO)

Safina Namukwaya, eine 70-jährige Frau aus Ugande, brachte Zwillinge zur Welt. Die Babys, ein Junge und ein Mädchen, erblickten in einer Klinik in Kampala das Licht der Welt, nachdem Namukwaya dort eine Kinderwunschbehandlung absolviert hatte.

In der idyllischen Region Masaka, rund 120 Kilometer westlich von Kampala, lebt Safina Namukwaya, die nun als älteste Mutter Afrikas in die Geschichte eingehen wird. Zusammen mit ihrem 31-jährigen Lebensgefährten Robert Kenyangi freut sie sich über ihr spätes Mutterglück.

Als „verfluchte Frau“ beschimpft

Die Freude, die sie empfindet, kann Namukwaya kaum in Worte fassen. „Ich weiß gerade nicht, wie ich meine Freude ausdrücken soll“, teilt sie am Telefon mit. Es ist eine Freude, die aus einer langen Geschichte des Leids und der Diskriminierung entstand. Namukwaya konnte lange Zeit keine Kinder bekommen und wurde deshalb als „verfluchte Frau“ beschimpft. Doch sie ließ sich nicht unterkriegen und brachte bereits im Jahr 2020 ein Mädchen zur Welt. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters hat sie sich nicht davon abhalten lassen, erneut Mutter zu werden. In meinem Alter sei mir nicht mehr zugetraut worden, schwanger zu werden und ein Kind zur Welt zu bringen oder mich um ein Baby zu kümmern“, erzählt sie.