Frau brachte Baby im Taxi zur Welt – und bekam Rechnung für die Reinigung

Die 26-jährige Britin Farah Cacanindin aus Buckinghamshire (Großbritannien) hat am Dienstag unerwartet auf dem Rücksitz eines Taxis entbunden, als sie zu einer Routineuntersuchung ins Krankenhaus fuhr – und wurde dann angeblich für die Fahrt und die Reinigung des Taxis zur Kasse gebeten.

Wie britische Medien berichten, war Farah gerade auf dem Weg zu einer Routineuntersuchung in das rund 20 Kilometer entfernte Krankenhaus, als sie die ersten Wehen spürte.

“Fünf Minuten nach der Fahrt platzte meine Fruchtblase. Der Fahrer fragte mich, ob er anhalten soll, aber ich sagte, er soll weiterfahren, weil ich dachte, dass wir es vor noch rechtszeitig vor der Geburt schaffen könnten“, erklärte Farah für britische Medien.

Cacanindin schaffte es, ihre Tochter Naia auf dem Rücksitz des fahrenden Wagens zur Welt zu bringen, während der Fahrer das Krankenhaus verständigte, damit die Ärzte sie gleich in Empfang nehmen konnten.

“Als wir im Krankenhaus ankamen, warteten die Hebammen auf uns, und sie waren schockiert”, erinnert sich Cacanindin, die auch einen 15 Monate alten Sohn, Kairo, hat.

“Alles war so surreal. Ich hatte keine Zeit für Angst”, erzählt die junge Mutter.

Einige Tage nach der Entbindung behauptete Cacanindin, sie habe eine Rechnung von der Taxifirma erhalten, in der eine Reinigungsgebühr enthalten war, eine Rechnung von über 100 Dollar für eine Taxifahrt von 34 Dollar.

“Ich verstehe, dass ich eine Sauerei gemacht habe, aber es ist ein bisschen frech, mir eine so hohe Rechnung zu schicken”, meint Farah und ergänzt: „Das Lustige ist, dass diese Taxifirma in meiner Straße ist. Ich sehe das Auto, in dem ich entbunden habe, jeden Tag durch das Fenster“.