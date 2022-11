Das sind die 8 schönsten Christkindlmärkte in Wien

Weihnachten rückt immer näher – ein Grund mehr die verbleibenden Tage, an denen die Christkindlmärkte Österreichs geöffnet haben, auszunutzen. Wir haben die Schönsten für euch zusammengetragen.

Da Wien besonders in den vergangenen Jahren zum großen Touristenmagnet geworden ist, bemüht sich die Hauptstadt, alle Kosten zu übernehmen und übertrifft auch dieses Jahr die Weihnachtsbeleuchtung. Vor allem die Innere Stadt fällt dabei besonders auf. Wenn man sich die beleuchteten Straßen ansieht, würde man fast meinen, dass es keine Spur von einer Energiekrise gibt…

Adventmarkt vor der Karlskirche

Direkt vor der riesigen Karlskirche findet einer der schönsten Adventmärkte statt, der mit schlichter Weihnachtsbeleuchtung auffällt. Auch für die Kinder wird vieles geboten, wie etwa eine Draisinenbahnfahrt oder Schauwerkstätten. Der Veranstalter Divina Art unterstützt mit seinem Verein das Kunsthandwerk. Dementsprechend gibt es viele Stände die viel Kreativität verlangen.

Öffnungszeiten:

Täglich von 12:00 bis 20:00 Uhr

Geöffnet von 18. November bis 23. Dezember

Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz

Vom 19. November bis 26. Dezember feiert der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz seine Rückkehr. Gemeinsam mit der wunderschönen Weihnachtsbeleuchtung und dem Eistraum im Rathauspark ist dieser Ort für viele Wien Besucher ein Muss. Dieses Jahr gibt es aber deutlich weniger Stände. Der Fokus liegt vor allem auf Kindern und Familien. Mit einem 12 Meter hohen Karussell, spektakulären Lichterdächern einer Kinderhütte, sowie verschiedensten Aktivitäten, dem spektakulären Riesenrad, einer kostenlosen Kindereisfläche, einer eigenen Punschhütte für Kinder und vielem mehr, sorgen wir für das ultimative Weihnachtserlebnis.



Öffnungszeiten:

Täglich von 10:00 bis 21:30 Uhr

24.Dezember bis 26. Dezember hat nur bis 18:30 Uhr geöffnet

Weihnachtsmarkt & Neujahrsmarkt Schloss Schönbrunn

Beim Haupttor an der Schönbrunner Schloßstraße gibt es einen riesigen Platz, der in ein Weihnachts- und Neujahrmarkt umgewandelt wurde. Bei einem leckeren Getränk kann man die historische und beleuchtete Kulisse bestaunen.

Öffnungszeiten:

Täglich von 10:00 bis 21:00 Uhr,

24.12. von 10:00 bis 16:00 Uhr,

25.12. bis 4.01. von 10:00 bis 18:00 Uhr

Geöffnet von 19. November bis 4. Jänner

Weihnachtsmarkt am Spittelberg

Alte Häuser & enge Gassen das ist der romantische Weihnachtsmarkt mit einmaligem Wiener Flair! Der Spittelberger Weihnachtsmarkt in der Spittelberggasse findet heuer von 11. November bis 23. Dezember rund um die Spittelberggasse im 7. Wiener Bezirk statt. Wie jedes Jahr locken stimmungsvolle Atmosphäre und vielfältige Angebote inmitten der gut erhaltenen historischen Bausubstanz. Dank der Lage in Wiens zweitgrößter Fußgängerzone ist das Punschtrinken ohne Straßenlärm durchaus möglich. Die romantischen Gassen faszinieren mit ihrer einmaligen Atmosphäre und locken immer mehr Besucher an.

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag von 14:00 bis 21:00 Uhr

Freitag von 14:00 bis 21:30 Uhr

Samstag von 10:00 bis 21:30 Uhr

Sonn- und Feiertage von 10:00 bis 21 Uhr

Geöffnet von 11. November bis 23. Dezember



