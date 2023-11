Offiziell: Das ändert sich jetzt beim neuen Reisepass

Am Freitag, den 24. November 2023, präsentierten Innenminister Gerhard Karner und der Generaldirektor der österreichischen Staatsdruckerei, Helmut Lackner, der Öffentlichkeit die neue Generation des österreichischen Reisepasses. „Die Neuerungen des neuen Reisepasses machen ihn zu einem der sichersten Dokumente weltweit“, betonte Karner in seiner Eröffnungsrede.

Bereits im Jahr 2020 begann die Entwicklung des neuen Reisepasses, der nach intensiven Tests und Optimierungen nun endlich bereit ist, an den Start zu gehen. „Am 1. Dezember ist es nun soweit. Der neue Reisepass geht an den Start“, verkündete Lackner stolz.

Der neue Reisepass besticht nicht nur durch seine erhöhte Sicherheit, sondern auch durch sein modernes und ansprechendes Design. „Es soll ein Stück Österreich in der Hand sein, wenn man das Dokument aufschlägt“, so Lackner. Der Bundesadler findet sich nun auf der rechten Seite des Dokuments, während in der Mitte des Reisepasses der Großglockner prangt. „Es war uns ein Anliegen, bekannte österreichische Motive in den Pass zu integrieren“, erklärte der Generaldirektor der Staatsdruckerei.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Bürgernähe gelegt. So gibt es nun über 1.000 Stellen, an denen ein Reisepass beantragt werden kann, 800 davon in Gemeinden. Eine weitere Neuerung ist die Schrift für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen direkt am Deckel des Passes. „Es soll den Pass mit den Menschen verbinden“, so Lackner.

Meilenstein in Dokumentensicherheit

Die neue Generation des österreichischen Reisepasses gilt als eine der sichersten weltweit. Besonders hervorzuheben ist die Datenseite, die komplett neu geschützt wurde und aus widerstandsfähigem Polycarbonat besteht. Zudem ist das Gesichtsbild des Inhabers acht Mal im Reisepass eingebunden, fünf Mal sichtbar, einmal mittels Chip und einmal unter UV-Licht. „Wir sind wahnsinnig stolz, ein so modernes und hochsicheres Dokument erstellen zu dürfen“, erklärte Lackner abschließend.

Keine Änderungen für Bürger

Trotz aller Neuerungen und Verbesserungen bleibt für die Bürger alles beim Alten: „Für den Bürger ändert sich bei der Beantragung, den Kosten und der Zustellung nichts. Der Pass ist viel sicherer und moderner geworden“, versicherte Innenminister Karner. Ab dem 1. Dezember 2023 kann der neue Reisepass beantragt werden – ein Dokument, das sowohl in puncto Sicherheit als auch im Design neue Maßstäbe setzt.