1 Euro Glühwein & 2 Euro Bratwurst: Das ist der billigste Christkindlmarkt

Aldi Süd in Köln, Deutschland, kündigt einen erschwinglichen Weihnachtsmarkt an, der Glühwein für nur einen Euro anbietet. Die Einnahmen des Marktes kommen einem Jugendzentrum in Köln zugute.

Aldi Süd stellt zur Weihnachtszeit eine innovative Aktion vor: Die Kreation des „günstigsten Weihnachtsmarktes in Deutschland“. Ein Highlight des Marktes: Besucherinnen und Besucher können sich auf Glühwein zum symbolischen Preis von einem Euro freuen.

Der Weihnachtsmarkt ist für viele in Deutschland ein unverzichtbarer Teil des festlichen Brauchtums, doch oftmals geht der Besuch mit hohen Ausgaben einher. Aldi Süd tritt nun an, um diese Tradition mit einer bezahlbaren Alternative zu bereichern. Der Discounter lädt dazu ein, den Weihnachtszauber ohne den üblichen finanziellen Aufwand zu erleben.

Vom 14. bis zum 16. November verwandelt sich der Platz vor der Aldi Süd Filiale am Grüner Weg in Köln in einen festlichen Markt. Mit Öffnungszeiten von 15 bis 21 Uhr erwartet die Besucher ein reichhaltiges Sortiment an Speisen und Getränken, allesamt aus dem Sortiment der Aldi-Eigenmarken.

Einnahmen gehen an das Jugendzentrum Köln

Zur Freude der Weihnachtsmarktbesucher erweitert Aldi Süd sein Angebot um eine Vielzahl festlicher Leckerbissen: Neben Glühwein und alkoholfreien Alternativen zum Einheitspreis von nur einem Euro locken auch herzhafte Pfannkuchen in diversen Ausführungen und Bratwürste, inklusive einer vegetarischen Option, für jeweils zwei Euro. Süße Verführungen wie Kuchen und traditionelle gebrannte Mandeln können ebenfalls für den kleinen Geldbeutel erstanden werden – jede Tüte für nur einen Euro.

Ein besonderes Augenmerk verdient der karitative Aspekt des Marktes: Sämtliche Einnahmen der Veranstaltung werden an das Jugendzentrum Köln gespendet.

Somit trägt jede genossene Speise und jedes getrunkene Getränk auf diesem Weihnachtsmarkt zur Unterstützung wertvoller Jugendarbeit in der Stadt bei.