Das sind die drei schönsten Weihnachtsmärkte in Europa

Weihnachtsmärkte, die ihre Besucher in ganz Europa begeistern, verschönern die Adventzeit. Der weihnachtliche Duft von Keksen, Zimt und Glühwein erfüllt die Straßen und Plätze, die strahlende Weihnachtsbeleuchtung und die Holzhütten, in denen Köstlichkeiten und Handwerk angeboten werden – das alles macht die vorweihnachtliche Feststimmung aus und die Zeit, die wir mit Freunden und Familie genießen.

Wir stellen Ihnen drei europäische Städte vor, die den prächtigsten Weihnachtsbaum, die glänzendste Weihnachtsbeleuchtung und die schönsten Weihnachtsmärkte in diesem Advent haben.

Wien, Österreich

Wien gehört zu den wahrscheinlich bekanntesten und gleichzeitig schönsten Reisezielen zur Weihnachtszeit. Hier können Sie mit Ihrer Familie, Freunden oder Partner den Weihnachtszauber hautnah erleben. Wien ist eine traditionsreiche, europäische Kulturstadt, die jedes Jahr in den herrlichsten Weihnachtsfarben erstrahlt. Die Wiener Weihnachtsmärkte sind Orte des gastronomischen Genusses, wo sie Düfte von Weihnachtskeksen und Lebkuchen, Punsch und Glühwein verzaubern werden.

Budapest, Ungarn

Die Adventszeit in Budapest wird von Jahr zu Jahr beliebter, Leser des Portals European Best Destinations haben Budapest bereits zweimal zur schönsten Weihnachtsdestination in Europa gekürt! An Weihnachtsmarkt vor der St.-Stephans-Basilika bieten die Stände ungarische Köstlichkeiten und internationale Spezialitäten an, während für die Kleinen Besucher ein Eislaufplatz zur Verfügung steht, und das alles mit Blick auf einen wunderschönen Weihnachtsbaum.

Strasbourg, Frankreich

Der Weihnachtsmarkt in Strasbourg ist der bekannteste Weihnachtsmarkt in Frankreich und einer der ältesten in Europa. Er befindet sich im Herzen von UNESCO-Welterbe Grandelle. Im Zentrum Strasbourgs befinden sich rund 300 Holzhütten, wo Sie alles für Ihre Weihnachten finden, von süßen Leckereien bis zu Weihnachtsschmuck. Die wohl bekannteste Attraktion ist der rund 30 Meter hohe Weihnachtsbaum, der über die Dächer der Häuser ragt und mit einer Vielzahl von leuchtenden Lämpchen und Weihnachtskugeln geschmückt ist, die für eine glanzvolle Stimmung sorgen.

