200 Euro für eine Übernachtung in Katar bezahlt – so sieht das Zimmer aus (VIDEO)

Du bezahlst eines, bekommst aber etwas anderes – so lässt sich die Unterkunft in Katar beschreiben, die in viralen Videos auf TikTok gezeigt wird.

Ein Mädchen in diesem sozialen Netzwerk hat ein Video aus einem „Fandorf“ in Katar geteilt, wo es viele Campinghütten gibt, in denen die Unterkunft etwa 200 Dollar pro Nacht kostet.

Ihren Angaben zufolge erwarteten sie hier Schmutz, nicht bereite Zimmer und Mitarbeiter, die keine Zeit hatten, ihre Arbeit vor der Ankunft der Gäste zu beenden.

Einige auf TikTok kommentieren, dass dies ein bewusstes Hervorheben der negativen Seite des Gastgeberlandes der Fußball-Weltmeisterschaft (20. November – 18. Dezember) sei. Andere fragen sich, warum die Wahrheit verborgen werden sollte, anstatt den anderen mit solchen Videos zu helfen.

Der Gastgeber der WM gilt als eines der reichsten Länder der Welt. In sozialen Netzwerken können Sie Videos voller Glamour und Luxus sehen. Aber wie in jeder Geschichte, gibt es auch eine andere Seite der Medaille beziehungsweise je nachdem wie dick der Geldbeutel ist – würden manche sagen.