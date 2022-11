Studie: Welcher Beruf hat den meisten Sex?

Laut den Daten einer interessanten Studie, die von Bett- und Matratzenexperten Bed SOS im Vereinigten Königreich durchgeführt wurde, haben Menschen, die im Gesundheitswesen und im Finanzwesen beschäftigt sind, häufiger Sex als andere, berichtet das britische Portal Sustaine Health Magazine. Der Grund dürfte in der Suche nach einer „Pause“ von der 24-Stunden- und anspruchsvollen Arbeit liegen.

Wie weiter ausgeführt, können sich Künstler und Designer mit qualitativ hochwertigem Sex rühmen, da sie durchschnittlich 4,4 Orgasmen pro Woche erleben, was fast 1,5-mal mehr ist als in jedem anderen Beruf. Medien- und Marketingexperten haben am wenigsten Sex (2,7 Mal pro Woche).

Neben Künstlern sind die vier anderen Berufe mit den meisten Orgasmen pro Woche: Klempner/Elektriker (3,1-mal), Buchhalter (3,6-mal), Einzelhandelsarbeiter (3,4-mal) und IT (3,3-mal).

Die Studie enthüllte auch eine niederschmetternde Tatsache, dass jede zehnte Frau nie einen Orgasmus erlebt, obwohl sie durchschnittlich 3,2 Mal pro Woche Sex hat, und dass sogar 80 % der Frauen einen Orgasmus vortäuschen. Auf der anderen Seite haben Männer dieses “Problem” nicht, und 98% der Männer erleben mindestens einmal pro Woche einen Orgasmus und haben eine durchschnittliche Rate von 3,7 Mal, was mehr als einmal pro “Verkehr” bedeutet.