Punsch-Schock! Österreichs Adventsmärkte öffnen mit Rekordpreisen

Mit einem feierlichen Opening-Weekend läuten die Adventsmärkte in Österreich die Punsch-Saison ein. Und das bereits zum 301. Mal in der Geschichte des Landes. Insgesamt 400 Millionen Euro werden wir für den Genuss von Punsch und Co. ausgeben. Allein in der Hauptstadt öffnen heute acht verschiedene Märkte ihre Tore.

Die Vielfalt der Märkte reicht von der Burgruine Aggstein in Niederösterreich bis hin zum Halleiner Weihnachtsmarkt, wo der Duft von Lebkuchen und Zimt in der Luft liegt. Wien sticht dabei besonders hervor: Insgesamt 777 Stände, darunter 179 Gastrostände, laden zum Stöbern und Verweilen ein.

Doch die Vorfreude auf die Punsch-Saison wird von einem Preisschock getrübt. Ein Beispiel: Der „Uhudler Glühwein“ am Christkindlmarkt im Alten AKH in Wien kostet stolze 7,80 Euro – für gerade einmal 0,25 Liter. Der „Lillet Apfelstrudel Punsch“ schlägt mit 7,50 Euro zu Buche. Zum Vergleich: Eine ganze Flasche Lillet, ein Wein-Aperitif aus Frankreich, kostet im Supermarkt in etwa so viel wie zwei Häferl Punsch am Adventmarkt.

Rekord-Umsätze trotz hoher Preise

Hinzu kommt der Pfand für das Häferl, der am Rathausplatz, dem größten Christkindlmarkt Österreichs, fünf Euro beträgt. Für das erste Getränk müssen also oft mehr als zehn Euro hingeblättert werden. Und die Preise steigen weiter: Laut Hannes Dejaco, Veranstalter der Wiener Weihnachtsdörfer, sind die Preise im Vergleich zum Vorjahr um sieben bis acht Prozent gestiegen. Beim Markt vor Schloss Schönbrunn wurden die Preise sogar um bis zu 12 % angehoben.

Trotz der hohen Preise erwirtschaften alle Weihnachtsmärkte zusammen einen beachtlichen Umsatz von etwa 400 Millionen Euro. Der Markt vor dem Wiener Rathaus sticht dabei besonders hervor: Hier werden 60 Millionen Euro umgesetzt.

Die Liebe zum Punsch scheint bei den Besucherinnen und Besuchern der Märkte ungebrochen: Laut einer Umfrage von Meinungsraum trinken 87 % der Gäste zumindest einen Punsch oder Glühwein. Aber auch Zuckerwatte und Langos erfreuen sich großer Beliebtheit: Mehr als die Hälfte der Befragten freut sich auf diese Leckereien.

Die verbleibende Zeit bis zur Schließung der Märkte ist begrenzt: In 44 Tagen ist Weihnachten und die Adventsmärkte schließen ihre Tore. Bis dahin bleibt noch genügend Zeit, um die festliche Stimmung zu genießen – trotz der hohen Preise.