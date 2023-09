Wien-Ottakring: Mann sticht auf Serben und Kroaten ein

Auf der Wilhelminen Straße kam es zu einem schockierenden Vorfall, bei dem ein 25-jähriger libyscher Staatsangehöriger zwei Männer im Alter von 29 (Serbe) und 30 Jahren (Kroate) mit einem Taschenmesser oberflächlich verletzte. Die Polizeiinspektion wurde alarmiert und konnte den mutmaßlichen Angreifer vorläufig festnehmen.

Der Vorfall ereignete sich in den Abendstunden, als der 25-jährige Beschuldigte mit seinem Roller unterwegs war. Laut seinen Angaben stellten sich ihm die beiden Männer aus unbekannten Gründen in den Weg, als er an ihnen vorbeifahren wollte. Daraus entwickelte sich eine Auseinandersetzung, in der der 25-Jährige angab, von den beiden Männern mit Fäusten, einer Bierflasche und sogar einem Sessel attackiert worden zu sein. Er behauptete, er habe sich lediglich mit einem mitgeführten Taschenmesser verteidigt.

Die herbeigerufenen Polizisten konnten den 25-Jährigen vor Ort festnehmen und stellten das Messer sicher. Alle drei Beteiligten waren zur Zeit des Vorfalls stark alkoholisiert. Der 25-jährige Angreifer hatte etwa 1,8 Promille im Blut, der 29-jährige Serbe 1,6 Promille und der 30-jährige Kroate 1,7 Promille.

Die Polizei ermittelt nun, um die genauen Umstände und den Hergang des Vorfalls zu klären. Die beiden Verletzten wurden nach der Erstversorgung im Krankenhaus behandelt und konnten dieses bereits wieder verlassen.

Die Hintergründe dieser Auseinandersetzung sind bisher unklar, und die Ermittlungen dauern an. Die Beteiligten werden weiterhin von den Behörden befragt, um den Vorfall vollständig aufzuklären und die rechtlichen Konsequenzen zu ermitteln.