Mit Schere bedroht & gefesselt: Arzt vergewaltigt Frau

Der Mann drohte später damit, ein Video der Tat zu veröffentlichen. Ein Arzt, der aus Indien stammt, musste sich vor dem britischen Crown Court wegen dieser grausamen Tat verantworten. Die Entscheidung über seine Zulassung als Arzt liegt nun in den Händen eines medizinischen Gremiums, aber anscheinend kümmert sich der Orthopäde nicht darum.

Der Mann hielt sie fest, bedrohte sie sogar mit einer Schere und fesselte sie mit Klebeband. Auch nach der schrecklichen Tat ließ er die Frau nicht in Ruhe. Er drohte ihr wiederholt die Anschuldigungen gegen ihn fallen zu lassen, sonst würde er das Tatvideo veröffentlichen und sich umbringen.

Allerdings kommt es nicht so weit. Im September des vergangenen Jahres wird der 37-Jährige verhaftet. Einige Monate später wird vor dem Crown Court in Sheffield das Urteil gesprochen. Die Polizei gibt bekannt, dass er sich in zwei Fällen schuldig bekannt hat.

Während der Verkündung des Urteils wählt der Richter beeindruckende Worte, die er an den Mann richtet. „Dies war kein zufälliger, spontaner Vorfall. Sie haben sie festgehalten. Dann haben Sie versucht, sie zu fesseln. Sie haben versucht, sie daran zu hindern, zu schreien, indem Sie ihr den Mund zugeklebt haben. Sie haben versucht, ihr die Augen zu verbinden, und dann haben Sie sie vergewaltigt.“

Der Richter fügt hinzu, dass es für ihn unverständlich sei, wie der Mann die Tat als einvernehmlich empfinden konnte.

Haftstrafe

Neben der Gefängnisstrafe hat auch ein medizinisches Gremium über Vibhor entschieden. Er wird keine Zukunft als Arzt in England haben. Das Gremium begründet seine Entscheidung damit, dass sein Verhalten das Vertrauen der Patienten und der Öffentlichkeit in den medizinischen Beruf untergraben habe. Der 37-Jährige wird mit sofortiger Wirkung ein Berufsverbot auferlegt.

Allerdings scheint der Mann nicht besorgt zu sein. Stattdessen teilt er mit, dass er nicht an der Anhörung des Gremiums teilnehmen möchte. In einem Schreiben erklärt er: „Aufgrund belastender persönlicher Ereignisse möchte ich nicht länger im Vereinigten Königreich bleiben und dort als Arzt praktizieren, selbst wenn ich die Möglichkeit dazu hätte.“ G. stammt aus Indien und hat sein Medizinstudium an der Universität Baroda abgeschlossen, was vermutlich auch sein geringes Interesse an seinem Fall erklärt. Nach seiner Haftstrafe erwartet den 37-Jährigen die Abschiebung in sein Heimatland.