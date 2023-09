Kindergarten-Skandal: Einjähriges Kind stirbt an Überdosis

New York City – In einer Kindertagesstätte in der Metropole New York kam es zu einem tragischen Vorfall, bei dem das Leben eines einjährigen Jungen, Nicholas Feliz Dominici, gefordert wurde. Der Kleine verstarb, nachdem er Kontakt mit der gefährlichen Droge Fentanyl hatte. Bevor die Leiterin der Einrichtung, Grei Mendez De Ventura, medizinische Hilfe alarmierte, nahm sie Kontakt zu ihren Drogen-Verbindungen auf.

Laut Informationen einer anonymen Polizeiquelle, die der New York Post vorliegen, verstrichen wertvolle Minuten, in denen die Kitaleiterin ihre Drogen-Kontakte anrief, bevor sie schließlich den Rettungsdienst verständigte. Für den kleinen Nicholas kam jedoch jede Hilfe zu spät. Neben ihm kamen auch drei weitere Kleinkinder mit der tödlichen Droge in Kontakt.

Rettung in letzter Sekunde für drei weitere Kinder

Zwei zweijährige Jungen und ein acht Monate altes Mädchen wurden ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Einer der Jungen befindet sich laut Polizei in einem kritischen Zustand. Alle Kinder wurden mit dem Medikament Narcan behandelt, einem Nasenspray, das die Wirkung des Opioids im Körper neutralisiert.

schockierende Details

Nach dem tragischen Vorfall führten Polizisten Durchsuchungen in der Kindertagesstätte durch und fanden über ein Kilo Fentanyl sowie Utensilien zum Zerkleinern und Abpacken der Droge. Es wird vermutet, dass die Drogen in dem Raum portioniert und verpackt wurden, in dem die Kinder ihren Mittagsschlaf hielten, und dass sich dadurch Spuren des Fentanyls in der Luft befanden.

Die Kindertagesstätte wurde inzwischen geschlossen. In der Nachbarschaft war es offenbar ein offenes Geheimnis, dass die Einrichtung ein Drogenumschlagplatz war. Die Familie des verstorbenen Jungen hat rechtliche Schritte eingeleitet. Der Vater berichtet, dass seine anderen Kinder nun Angst davor haben, zur Schule zu gehen.