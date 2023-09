Flixbusunfall erschüttert Österreich: 20 Verletzte & eine Tote

Ein tragisches Unglück ereignete sich am Dienstagmorgen in Kärnten, als ein Fernreisebus auf dem Weg nach Triest verunglückte. Rund 20 Personen wurden bei dem Unfall verletzt, und eine junge Frau verlor ihr Leben. Der Busunfall ereignete sich kurz vor 4.45 Uhr in Micheldorf im Bezirk St. Veit an der Glan, wie der ORF Kärnten berichtet.

Nach ersten Informationen kam der Flixbus von der Fahrbahn ab und stürzte um. Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, lag der Bus bereits auf der Seite. Die Passagiere des Busses stammen aus unterschiedlichen Nationen, darunter befanden sich auch Österreicher.

Das tragische Todesopfer ist eine 19-jährige Frau aus Oberösterreich, wie der ORF OÖ am Dienstagvormittag berichtete. Lisa Sandrieser, Sprecherin der Polizei, erklärte gegenüber „5 Minuten“: „Es haben sich 44 Personen in dem Bus befunden, davon zwei Lenker. Einige Personen wurden teilweise verletzt und wurden ins Krankenhaus Friesach oder Klinikum Klagenfurt verbracht.“

Die Auswirkungen des Unfalls waren auch auf den Verkehr spürbar. Die Friesacher Straße (B317) war zwischen Friesach-Nord und Pöckstein-Zwischenwässern in beiden Richtungen vorerst gesperrt. Umleitungen wurden für den Verkehr eingerichtet, um die Unfallstelle zu umfahren.