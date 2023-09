Österreicher in Schweiz von Ungarin erschossen

In der beschaulichen Schweizer Gemeinde Diepoldsau ereignete sich ein tragisches Ereignis, das die lokale Gemeinschaft erschüttert hat. Eine 38-jährige Ungarin wird verdächtigt, einen 43-jährigen Österreicher in einer Wohnung erschossen zu haben. Die genauen Umstände, die zu dieser tödlichen Begegnung führten, sind derzeit noch unklar.

Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigte den Vorfall am Dienstag. Nach ersten Ermittlungen fand die Schussabgabe in einer privaten Wohnung statt. Der 43-jährige Österreicher erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Tatort verstarb. Die beschuldigte Täterin hatte den Notruf noch selbst gewählt, bevor sie vor dem haus festgenommen wurde. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Motiv unklar

Die Polizei ist bemüht, Licht ins Dunkel zu bringen und die genauen Umstände der Schussabgabe zu klären. Ob es sich um ein Beziehungsdelikt handelt oder andere Motive im Spiel sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Ungarin wurde festgenommen und wird derzeit von den Behörden verhört.

Dieser tragische Vorfall wirft viele Fragen auf und hat eine Welle der Bestürzung in der sonst so friedlichen Gemeinde Diepoldsau ausgelöst. Die Ermittlungen der Kantonspolizei St. Gallen sind noch im Gange und weitere Einzelheiten werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.