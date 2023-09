Schock am Donaukanal: Unbekannter wirft 57-Jährige ins Wasser

Am 18. Septembers, kurz nach Mitternacht, ereignete sich ein Vorfall am Donaukanal, der einen 57-jährigen Mann in Lebensgefahr brachte. Ohne Vorwarnung wurde er von einem Unbekannten ins eiskalte Wasser gestoßen.

Am Ufer des Donaukanals hatte der 57-Jährige nur den Flusslauf vor Augen, als er plötzlich von hinten attackiert und ins Wasser gestoßen wurde. Dies berichtete der sichtlich geschockte Mann den Beamten der Polizeiinspektion Deutschmeisterplatz, die nach dem Alarm des Augenzeugen sofort vor Ort waren.

Mit Leiter gerettet

Der couragierte Augenzeuge, dessen schnelles Handeln wohl Schlimmeres verhindert hat, zögerte keine Sekunde. Mit einer Leiter, die zufällig in der Nähe lag, zog er den 57-Jährigen aus dem eisigen Wasser des Kanals. Nachdem er den Mann in Sicherheit gebracht hatte, alarmierte er die Polizei, die kurz darauf eintraf.

Der 57-Jährige, der eine leichte Verletzung erlitten hatte und unter Schock stand, wurde von einem Wiener Rettungsdienst versorgt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall wurden vom Stadtpolizeikommando Innere Stadt aufgenommen, die nun versuchen, den Tathergang zu rekonstruieren und den unbekannten Angreifer zu identifizieren.