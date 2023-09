Familien-Drama: Wiener in Serbien ermordet

Der 56-jährige Stevan A. wurde mutmaßlich von seiner Ex-Frau und seinen Kindern ermordet. Seine Leiche wurde in seinem Heimatdorf in Serbien entdeckt. Die Verdächtigen sind identifiziert und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der 56-jährige Stevan A. wurde mutmaßlich von seiner Ex-Frau und seinen Kindern ermordet. Seine Leiche wurde in einem Plastiksack in seinem Familienhaus in Vlaskom Dolu bei Pozarevac, Serbien, gefunden.

Ganzes Leben lang in Wien

Stevan A., ein Familienvater, hatte sein ganzes Leben lang in Wien gearbeitet und sich dabei stets für seine Familie eingesetzt. „Er war im Baugewerbe tätig und galt als außerordentlich ehrlicher Mensch. Seine Kinder hat er im Ausland zur Schule geschickt“, berichten Nachbarn aus seinem Umfeld.

Gärtner ruft Polizei

Nach Informationen des Portals nova.rs reiste Stevan A. letzte Woche aus Österreich nach Serbien, um seinen vernachlässigten Garten zu pflegen. „Er hatte sich mit einem jungen Mann aus dem Dorf darauf geeinigt, dass dieser seinen Garten aufräumen sollte. Da der junge Mann zu diesem Zeitpunkt verhindert war, versprach er, die Arbeiten am Dienstag durchzuführen. Als der Dienstag kam und Stevan auf Anrufe über mehrere Stunden nicht reagierte, fand der junge Mann das seltsam und alarmierte die Polizei. Daraufhin kam die ganze Tragödie ans Licht“, erzählen Dorfbewohner.

Die Staatsanwaltschaft hat Ljiljana J. (56), die Ex-Frau von Stevan A., und ihre Tochter Anita A. (31) in Untersuchungshaft genommen. Sie werden des Mordes bzw. der Beihilfe zum Mord verdächtigt. Ljiljana J. soll ihren Ex-Mann in der Nacht vom 04. auf den 5. September 2023 im Schlaf mit einer Pistole erschossen zu haben. Ihre gemeinsame Tochter Anita A. soll Beihilfe geleistet haben.

Die Polizei sucht intensiv nach dem 30-jährigen Sohn LJ.J., dessen Beteiligung an dem Mord noch unklar ist. Die Ermittlungen laufen weiter.