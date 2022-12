37.500 Euro Belohnung: Polizei sucht nach bosnischer Blondine mit Tattoos

Die deutsche Polizei fahndet nach der Mitarbeiterin einer Geldtransportfirma, die im Oktober 2022 mehr als eine Million Euro in bar gestohlen haben soll.

Deutschland/Stuttgart: Die Polizei sucht weltweit mit Echtbildern nach einer 42 Jahre alten Frau, namens Mirnesa S., die unter Verdacht steht, im Oktober 2022 unter Ausnutzung ihres Angestelltenverhältnisses bei einer Geldtransportfirma, über eine Million Euro gestohlen zu haben.

Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine 174 Zentimeter große Frau mit blaugrünen Augen und blonden Haaren. Außerdem hat sie mehrere Tätowierungen am gesamten Körper, insbesondere an den Armen. Von privater Seite wird eine Auslobung in Höhe von 37.500 Euro bereitgestellt.

Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden. Die Millionen-Diebin mit bosnischen Wurzeln dürfte sich ins Ausland abgesetzt haben. Die Fahndung nach ihr läuft auf Hochtouren, von ihr fehlt derzeit jede Spur.

(FOTO: Polizei Stuttgart)

(FOTO: Polizei Stuttgart)

(FOTO: Polizei Stuttgart)