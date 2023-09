Bis zu 28 Grad: Ab Montag werden wieder Hitze-Rekorde gebrochen

Ein facettenreiches Wettergeschehen hält Österreich in den kommenden Tagen in Atem. Ein Hochdrucksystem, das sich von Skandinavien bis zum Schwarzen Meer erstreckt, trifft auf das Tief „Jan“ über Südwesteuropa und erzeugt eine Südwestströmung. Die Folge: Warme, aber zunehmend feuchte Luftmassen erreichen den Alpenraum.

Montag: Schauer und Gewitter ziehen auf

Der Montag startet mit Nebel und Hochnebel in einigen Tälern und Becken. Trotzdem zeigt sich die Sonne bereits früh und sorgt für freundliches Wetter. Im Westen und Südwesten verdichten sich jedoch die Wolken, und ab dem Nachmittag sind Schauer und Gewitter zu erwarten. Der Wind frischt auf und weht im Osten kräftig bis stürmisch aus Südost, in den Nordalpen ist mit Föhn zu rechnen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 21 und 30 Grad.

Dienstag: Kaltfront bringt Abkühlung

Am Dienstag macht sich die Kaltfront bemerkbar: Dichte Wolken und verbreitete Schauer prägen das Wetterbild. Am trockensten bleibt es im Nordosten. Im Laufe des Tages verlagert sich die Schaueraktivität auf die Südosthälfte des Landes, während es von Vorarlberg bis zum Waldviertel abtrocknet und freundlicher wird. An der Alpennordseite weht ein lebhafter Westwind, und die Temperaturen liegen zwischen 17 und 25 Grad.

Mittwoch: Sonnenschein kehrt zurück

Der Mittwoch startet an der Alpennordseite mit vielen Wolken und im Süden mit hochnebelartigen Restwolken. Doch im Laufe des Tages setzt sich landesweit die Sonne durch. Am ehesten bilden sich im Süden über den Bergen lockere Quellwolken, die jedoch harmlos bleiben. Der Wind dreht auf Süd, spielt aber keine große Rolle. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 19 und 26 Grad.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kommenden Tage von wechselhaftem Wetter geprägt sein werden. Nach einem sonnigen Sonntag ziehen ab Montagnachmittag Schauer und Gewitter auf, die bis Dienstag anhalten. Ab Mittwoch setzt sich jedoch wieder die Sonne durch, und die Temperaturen bleiben mit 19 bis 26 Grad angenehm warm.