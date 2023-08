Schluss mit Schwitzen: So wird der Raum in 10 Sekunden kühl

Der Sommer ist zurück – und mit ihm das große Schwitzen. Selbst die eigenen vier Wände bieten oft keine Abkühlung mehr. Doch bevor Sie sich in die Anschaffung einer teuren Klimaanlage stürzen, haben wir einen simplen Trick für Sie parat, der Ihr Heim in eine erfrischende Oase verwandeln kann.

Die Hitzeschlacht in den eigenen vier Wänden kann gerade in den Sommermonaten zur echten Herausforderung werden. Ventilatoren wirbeln lediglich die warme Luft um und eine Klimaanlage bedeutet hohe Anschaffungs- und Betriebskosten. Doch was tun, wenn die Hitze in der Wohnung unerträglich wird?

Die Lösung könnte einfacher nicht sein: Alles, was Sie benötigen, sind Baumwolltücher, Bettlaken oder normale Handtücher. Tauchen Sie diese in kaltes Wasser, wringen Sie sie gut aus und hängen oder legen Sie sie in Ihren Wohn- oder Schlafbereich. Während das Tuch trocknet, entzieht es der Luft Wärme. Dieser Effekt, bekannt als Verdunstungskälte, sorgt für eine angenehme Abkühlung im Raum. Ein zusätzlicher Ventilator kann den kühlen Effekt noch verstärken.

Aber Achtung: Bei hoher Luftfeuchtigkeit verliert dieser Trick an Effektivität.

Fenster geschlossen halten

Um der Hitze in Ihrer Wohnung generell entgegenzuwirken, empfiehlt es sich, Fenster und Vorhänge während der heißesten Tageszeiten geschlossen zu halten. Sonnenschutzfolien an den Fenstern können zudem dabei helfen, die Wärme draußen zu halten. Nutzen Sie die kühleren Morgen- und Abendstunden zum Lüften und bringen Sie frische Luft in Ihre Wohnung. Vermeiden Sie zudem den Gebrauch von hitzeproduzierenden Geräten wie Herd oder Backofen und setzen Sie stattdessen auf kalte Speisen.