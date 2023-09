Polizeieinsatz in Wien: Serbin droht Mann mit dem Umbringen

Am Sonntagabend kam es zu einem Streit zwischen einer 34-Jährigen und einem 38-Jährigen. Schließlich bedrohte sie ihn und folgte ihm bis nach Hause.

Weil eine 34-jährige Serbin das Mobiltelefon ihres 38-jährigen Ex-Freundes haben wollte, gerieten sie in der Wohnung der Frau in Streit. Daraufhin verließ er die Wohnung, um mit seinem PKW nach Haus zu fahren. So soll ihrem Ex-Freund daraufhin mit ihrem Auto gefolgt, ihn durch das offene Fenster mit dem Umbringen bedroht und anschließend das Auto des Mannes touchiert haben. Dieser setzte seine Fahrt jedoch fort und begab sich nach Hause.

Ex-Freund alarmiert die Polizei

„Ich fahre in das Schaufenster der Firma deiner Eltern“ soll sie ihm, der vor der Haustür wartete, angedroht haben. Daraufhin rief der 38-Jährige schließlich die Polizei. Die Frau wurde schließlich in der Nähe des Gumpendorfer Gürtels festgenommen. Nun wurde gegen sie ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, wie die Landespolizeidirektion mitteilt.

