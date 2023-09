Jugendlicher Terrorverdächtiger in Wien-Favoriten gestoppt

Ein 17-jähriger IS-Sympathisant, der im Internet einen Terrorakt angekündigt hatte, wurde in seiner Wohnung in Wien-Favoriten festgenommen.

Der Verfassungsschutz identifizierte einen 17-jährigen Österreicher mit türkischen Wurzeln, der im Internet Anschlagspläne für Wien in einer Chatgruppe äußerte. Er zeigte sich auf einem Bild in extremistischer Kleidung mit einem Kampfmesser und dem IS-Gruß. Der Jugendliche wurde verhaftet und befindet sich in Untersuchungshaft.

Hausdurchsuchung

Die Staatsanwaltschaft ordnete nach Ermittlungen der DSN und des LVT eine Hausdurchsuchung sowie die Festnahme des Verdächtigen wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung an. Die Radikalisierung erfolgte vorwiegend online.

Zugriff

Der Zugriff erfolgte am 12. September, als die WEGA die Wohnung des Jugendlichen in Wien-Favoriten stürmte. Bei der Hausdurchsuchung wurden IS-Schablonen, Datenträger und sein Handy sichergestellt. Der Verdächtige gestand einen geplanten Anschlag und verherrlichte die islamistische Ideologie.

Staatsschützer Haijawi-Pirchner betonte die reale Gefahr durch radikalisierte Einzeltäter: „Der Verfassungsschutz wies in den letzten Monaten vermehrt auf die Gefahren hin, die von radikalisierten Einzeltätern ausgehen. Ich freue mich über diesen Ermittlungserfolg“.