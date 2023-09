Finnische Neonazis planten Mord an Ex-Premierministerin

Vier finnische Neonazis stehen vor Gericht, beschuldigt, einen Mordversuch an der ehemaligen Premierministerin Sanna Marin geplant zu haben. Sie sollen eine 3D-gedruckte Waffe für das geplante Verbrechen verwendet haben.

Die vier Männer stehen wegen Terrorismusvorwürfen vor Gericht. Drei von ihnen sind wegen Planung terroristischer Aktionen und Waffenbesitz angeklagt, während dem vierten nur der Waffenbesitz vorgeworfen wird. Laut Staatsanwaltschaft handelten sie aus extrem rechten Motiven, obwohl sie keine offizielle Gruppe bildeten.

Nach Angaben der Polizei planten die Neonazi-Verdächtigen, durch eine Strategie der Beschleunigung die Gesellschaft ins Wanken zu bringen und einen Rassenkonflikt zu entfachen, um ihre radikalen rechten Ideologien zu fördern. In einem Gespräch auf der Plattform Telegram erörterten zwei der vier Beschuldigten wie einfach es wäre, die damalige Premierministerin zu eliminieren. Dabei betonte einer der Beteiligten ihre Absicht, einen bewaffneten Übergriff auszuführen.

Auch andere Ziele

Er äußerte: „Ich hatte Zugriff auf eine FGC-9 Pistole und hätte innerhalb von zehn Minuten zum Geschäft in Lahti fahren können. In einer Telegram-Unterhaltung erwähnte ich die theoretische Option eines politischen Attentats.“ Ein weiterer Angeklagter widersprach jedoch dieser Darstellung und gab an, dass es sich lediglich um einen Scherz gehandelt habe und kein Mord an Marins geplant gewesen sei.

Die Polizei hatte zuvor gesagt, dass die Verdächtigen Angriffe auf Eisenbahnen und andere Infrastrukturen planten und auch über Angriffspläne auf Menschen sprachen. Einer der Verdächtigen gab die Adresse des Europäischen Zentrums für Exzellenz zur Bekämpfung hybrider Bedrohungen mit Sitz in Helsinki als Ziel an.

Neben Marin hatten die Neonazis auch andere Ziele – Parlamentsabgeordnete, antifaschistische Aktivisten und Minderheitenvertreter. Sie wollten auch Orte wie das Hauptquartier der Linken Union, eine Freiwilligenbuchhandlung, ein veganes Café und einen Nachtclub in der Stadt Tampere angreifen.

Sanna Marin, die 2019 im Alter von 34 Jahren zur jüngsten Premierministerin der Welt gewählt wurde, trat im September von ihrer Position als Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei zurück, nachdem sie die Wahlen im April verloren hatte. Während ihrer Amtszeit führte sie Finnland in die NATO ein.