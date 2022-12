Maler fanden ein Klavier in der Wohnung und wurden ein Hit in sozialen Netzwerken (VIDEO)

Ein sehr komischer Clip von zwei Malern, die singen und Klavier spielen, das sie in einer Wohnung gefunden haben, kursiert in sozialen Netzwerken. Sobald die Arbeiter das Instrument sahen, fing einer von ihnen an zu spielen, während sein Kollege ihn mit dem Lied von Saban Saulic „S namerom dodjoh u veliki grad“.

„Man kann leider nicht nur von einem Talent leben, sondern es muss auch gehackelt werden. Alle Achtung an den Meister, er hat unseren Tag gerettet!”, lautete ein Kommentar zu dem Video, das schnell viral wurde.

„Gut gemacht, gut gemacht, großes Lob an Sie, Sie haben goldene Hände und eine goldene Stimme“, fügte ein anderer Facebook-Nutzer hinzu.

“Das sind echte Männer, sowohl Bauarbeiter als auch Künstler. Die wissen, wie man alles baut und dazu singen und spielen sie auch Musik. Nicht wie einige der „Pussies“ von heute. Gut gemacht“, hieß es in einem anderen Kommentar.

„Respekt! Die Europäer werden nie die Mentalität und den Sinn für Humor des Balkans verstehen“, war einer der zahlreichen Kommentare, wie Kurir berichtet.