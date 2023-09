„Sokin i Bosina“ gastiert im Theater Akzent

„Sokin i Bosina“ ist eine einzigartige Mischung aus ernsten Lebensfragen, Humor und beeindruckenden schauspielerischen Leistungen.

In einer schwierigen Übergangszeit kämpft ein junges Künstlerpaar ums Überleben und sieht sich zahlreichen Hindernissen auf dem Weg zum Erfolg gegenüber. Dies führt dazu, dass ihre Ehe zerbricht und sie vor der Scheidung stehen.

Das Stück behandelt auch das Thema der Eltern-Kind-Beziehungen. Sofia, eine alleinerziehende Mutter, hat Schwierigkeiten, eine enge Bindung zu ihrer Tochter aufzubauen, was durch ihre eigenen Fehler noch verschärft wird.

Die dominante Mutter Bosina und ihr sensibler Sohn, der sich in der Welt des klassischen Balletts behauptet, erleben in ihrer Familie Missverständnisse und eine Kluft in ihrer Beziehung.

Mit Ljiljana Blagojevic, Kalina Kovacevic, Sonja Knezevic, Viktor Savic

Text: Dr Milica Konstantinovic

Regie: Jug Radivojevic

Wann: Sonntag, 24. September 2023, 19.30 Uhr

Wo: Akzent Theater,Theresianumgasse 18, 1040 Wien

In BKS-Sprache