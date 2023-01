Dragana Mirkovic spricht ehrlich über ihre Ehe und Zukunftspläne (VIDEO)

Einer der größten Stars der Ex-Yu-Szene, Sängerin Dragana Mirkovic, erklärte in einem Interview für das Portal Republika, dass sie auch nach 40 Jahren auf der Bühne die gleiche Energie hat wie zu Beginn ihrer Karriere. Sie sprach ebenso darüber, wie dieses Jahr für sie vergangen ist, an welche Momente sie sich erinnern wird und enthüllte auch Details über ihre Ehe und Kinder.

“Ich war das vergangene Jahr ziemlich beschäftigt, wenn ich es Arbeit nennen kann, weil es meine große Liebe ist. Konzerte, Auftritte vor dem Publikum, Abhängen mit dem Publikum… Ich hatte so viele Konzerte, dass alle fasziniert waren, dass ich noch Energie und Kraft dafür habe. Ich gebe zu, auch ich bin stolz auf mich und meine Energie, natürlich bin ich zudem stolz auf das Publikum, das das alles fantastisch unterstützt hat. Es war phänomenal. Das sind die Momente, an die ich mich gerne erinnere und immer erinnern werde. Ein Jahr erfüllt mit Konzerten. Gott sei Dank dafür. Das war auch ein Jahr voller schöner Ereignisse mit meiner Familie. Es war nichts Wichtiges und Großes, was ich nicht in den Vorjahren hatte, aber auf jeden Fall wunderbar. Für mich ist jeder Moment, den ich mit meinen Kindern verbringe, äußerst wertvoll“, sagte Mirkovic und fügte hinzu:

“Und die traurigsten Momente waren, als wir große Legenden wie Sinisa Mihajlovic verloren haben, einen Mann, den ich kannte und der wunderbar war. Es ist etwas, das das Jahr mit Traurigkeit kennzeichnet.”

FOTO: (Screenshot/Instagram)

Die Sängerin erinnert sich gerne an die Feiertage aus ihrer Kindheit. Wie sie sagt, erinnert sie sich an diese Neujahrsfeiertage, weil sie regelmäßig von Schnee begleitet wurden. Oder dass ihre Eltern den Weihnachtsbaum schmückten, den sie damals für den schönsten hielt, und dass sich ihre engsten Verwandten und Freunde im Haus versammelten. “Es war fantastisch für mich, Silvester mit Schnee, ein geschmückter Weihnachtsbaum, meine Verwandten, was braucht man mehr?”, sagte die Sängerin unter anderem.

Viele träumen von ihrem Erfolg, aber auch von ihrer jahrelangen glücklichen Ehe. Sie verrät uns, wie sie es geschafft hat, beides aufrechtzuerhalten, ohne dass ein Partner leidet.

„Ungeachtet meiner Bescheidenheit werde ich dem zustimmen, denn ich kann wirklich nicht bescheiden bleiben, weil nichts besser hätte sein können. Ich bin dankbar und gesegnet. Meine Karriere ist perfekt, aber was mir noch wichtiger ist, ist eine gute Ehe und die große Unterstützung meines Mannes. Eine Harmonie, die zwischen uns herrscht und die ich am meisten brauche. Ohne Harmonie im Haus, ohne Frieden in der Familie würde ich nicht funktionieren und es würde an mir sehr schnell auffallen und sich nicht nur auf mein Leben, sondern auch auf meine Karriere widerspiegeln. Also alles, was um mich herum passiert, ist nur Bestätigung, dass ich eine wirklich gute Ehe und eine wundervolle Familie habe. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, beides aufrechtzuerhalten. Ich denke, es ist Glück, das mich immer verfolgt hat und für das ich unendlich dankbar bin. Ich finde aber auch, der Grund ist ebenfalls meine häusliche Erziehung, meine Denkweise, meine Lebensweise, die Prioritäten, die ich im Leben habe, die Liebe, Respekt für Menschen und die Tatsache, dass die Familie das Wichtigste für mich ist. Ich achte immer darauf, wie ich mich im Leben verhalte, Menschen nicht zu beleidigen, also selbst wenn mich jemand beleidigt hat. Es muss auch meine positive Energie sein, die ich habe und anderen schenke.”

FOTO: (Screenshot/Instagram)

Mirkovic hat einen Sohn, Marko, und eine Tochter, Manuela, die sich nicht öffentlich zeigen. Als sie vor einigen Monaten beschlossen, Profile auf sozialen Netzwerken zu eröffnen, entstand ein echtes Chaos. Dragana verhehlt nicht, dass sie selbst überrascht war, wie viel Aufmerksamkeit sie verursacht haben, und gibt zu, dass sie sich dabei nicht wohl fühlt.

Wie die Sängerin erklärte, zog sich Manuela nach einigen Monaten zurück, weil ihr die falschen Gerüchte über ihre Verlobung peinlich waren, vor allem, weil sie in diesem Moment noch nicht einmal einen Freund hatte.

„Ich habe ihr gesagt, dass es so läuft und dass sie sich an Fehlinformationen gewöhnen muss. Ich weiß nicht, ob sie zurückkommt, sie wird sich mit solchen Dingen selbst beschäftigen müssen… Jetzt müssen sie allein zurechtkommen, weder Mama noch Papa können ihnen helfen, und das ist schließlich eine Seite des Erwachsenwerdens”, war Mirkovic ehrlich.

FOTO: (Screenshot/Instagram)

Wie sie sagte, ist sie sicher, dass sie zu gegebener Zeit eine ideale Schwiegermutter für die Auserwählten ihrer Kinder sein werde, weil sie sich nicht in ihre Entscheidungen einmische und das Glück ihrer Kinder das Wichtigste sei. In der Rolle einer Großmutter sehe sie sich noch nicht, weil sie glaube, dass ihre Kinder für so etwas noch jung seien und dass sie für diesen Schritt noch reifer werden sollen.

In ihrem Haus wird die Tradition respektiert, von der katholischen bis zur orthodoxen Weihnacht. Es gibt keine Geschenke für das neue Jahr, aber aus nur einem Grund – weil neben den beiden Weihnachten auch Tonis Geburtstag ist. Ihre Geschenke sind keine großen und teuren Sachen, sondern liebevoll ausgewählte, personalisierte Geschenke.

Da sie seit vier Jahrzehnten auf der öffentlichen Bühne steht, verrät sie, was ihre Zukunftspläne sind.

„Ich habe keine besonderen Pläne, obwohl ich das ehrlich gesagt haben sollte, denn bald werde ich 55 Jahre alt.“ Das Jahr 2023 ist der Beginn meines Jubiläums, 40 Jahre auf der Bühne und 40 Jahre meiner Karriere, also muss ich, ob ich will oder nicht, einige Pläne machen und mein Publikum glücklich machen“, sagte das Star.

Am Ende hatte Mirkovic nur einen Wunsch für alle ihre Fans.

„Ich wünsche allen von ganzem Herzen, dass alles in Erfüllung geht, was sie sich wünschen. Ich wünsche allen Gesundheit, Glück und viel Liebe, denn das bewegt uns und gibt uns Kraft und Energie, es macht uns gesünder. Liebe ist sehr wichtig und das wünsche ich mir für alle von ganzem Herzen”, sagte die Sängerin.