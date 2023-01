Ehepaar spendete Haus für krebskranke Kinder (FOTO)

Zoran Kocic aus Novi Sad hat sein 150 Quadratmeter großes Ferienhaus am Berg Fruska Gora krebskranken Kindern geschenkt.

Zoran und seine Frau Sofija Bajic, die selbst in bescheidenen Verhältnissen leben, haben den serbischen Verband von Eltern krebskranker Kinder „NURDOR“ kontaktiert und erklärt, dass sie ihr Ferienhaus spenden wollten, damit Kinder, die sich einer Krebsbehandlung unterziehen oder von einer Krebserkrankung erholen, Zeit in der Natur verbringen können. Das Ferienhaus soll nicht nur von den betroffenen Kindern, sondern auch von ihren Familien genutzt werden, damit alle zusammen sein können.

FOTO:(Facebook/NURDOR)

Der Vertrag wurde symbolträchtig am Charity Day unterzeichnet. Damit ist die einstige „Oase“ des Ehepaars Kocic mit 153 Quadratmetern Wohnfläche zu einem Erholungsort für Kinder mit einem eigenen Rehabilitationszentrum geworden. Im Haus gilt natürlich eine Hausordnung: Jeder muss selbst putzen und aufräumen und das Haus sauber hinterlassen – wie in den eigenen vier Wänden.

Wie es dazu kam, von der Idee bis zur Umsetzung, haben die beiden Wohltäter in einem Interview gegenüber dem serbischen „Telegraf“ erklärt.

„Vor drei Jahren haben wir beschlossen, unser Ferienhaus zu verschenken. Es hat 153 Quadratmeter Wohnfläche und rund 1000 Quadratmeter Grund“, beginnen Zoran und Sofija ihre Geschichte.

FOTO:(Facebook/NURDOR)

Sie hatten lange Zeit mit dieser Entscheidung gerungen, nicht so sehr, weil sie sich unsicher waren, sondern weil ihr Umfeld sie verunsicherte.

„Alle rieten uns davon ab. Nach langer Überlegung, welcher Organisation wir das Ferienhaus spenden sollten, haben wir uns für NURDOR entschieden. Man hat uns gesagt, das Haus würde sich jemand unter die Nägel reißen und weiterverkaufen, aber das ist nicht der Fall. Das Haus sieht wunderbar aus und erfüllt den allerschönsten Zweck”, erzählen die beiden und lachen. Das Haus wurde ohne Gegenleistung abgegeben, allerdings unter einer Bedingung: Es darf niemals veräußert werden.

Dieses großzügige Paar hat keine eigenen Kinder, aber sie führen eine sehr glückliche Beziehung und unterstützen sich gegenseitig.

„Wir haben uns erst spät kennengelernt, wir haben keine Kinder. Wir haben uns mit 50 ineinander verliebt, und da sind wir. Wir lieben uns“, sagten die beiden.

FOTO:(Facebook/NURDOR)

Wie sie in einem Interview für „Telegraf“ einräumen, haben sie finanzielle Sorgen. Zoran war immer ein fleißiger Mensch gewesen, nun sitzt er im Rollstuhl. Das fällt ihm schwer, die Arbeit geht im ab.

„Ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet. Ich habe Novi Sad in der Welt vertreten, weil ich im Tourismus tätig war. Ich war auch im Ausland tätig. Das Archiv ist in einem Feuer verbrannt, so dass ich meine Erwerbstätigkeit nicht nachweisen kann. Wir haben alles versucht, aber es hat nichts gebracht. Wir leben sehr bescheiden, ich bekomme so etwas wie Sozialhilfe und meine Frau hat eine solide Pension, und so kommen wir über die Runden”, erzählt der großzügige Spender emotional.