Hund spürte den Brustkrebs bei seiner Besitzerin

Ein Beagle namens Tobi wurde zu einem wahren Helden, als er bei seiner Besitzerin Sanja aus Kragujevac, Serbien, Brustkrebs mit der Nase aufdeckte.

„Ich bin überzeugt, dass ich den Tumor nie selbst gespürt hätte, wenn Tobi nicht gewesen wäre. Und wer weiß, wann ich es überhaupt entdecken würde, denn ich fühlte mich gut und war voller Energie“, begann Sanja Velickovic (45) aus Kragujevac ihre ungewöhnliche Lebensgeschichte, wie das Medium Nova berichtet.

Heute, zweieinhalb Jahre nach der Operation, geht es Sanja gut. Der Tumor wurde im Anfangsstadium entdeckt und ihre Behandlung endete mit einer Operation, ohne zusätzliche Chemotherapie und Bestrahlung.

Mit einem Lächeln im Gesicht und ohne zu zögern behauptete Sanja, dass sie ihr Leben Tobi verdankt, der ihr, wie sie sagte, mit seinem ungewöhnlichen Verhalten beharrlich zeigte, dass etwas nicht stimmte.

Dieser Heldenhund kam in Sanjas Leben wie andere Hunde in Familien mit Kindern. Sie und ihr Mann kauften ihrem Kind ein Haustier, aber Tobi, sagt sie, hing schon als Welpe am meisten an ihr.

Seine plötzliche Veränderung und sein ungewöhnliches Verhalten, das sich später als schicksalhaft herausstellte, machten dieser jungen Frau jedoch zunächst Sorgen und Angst.

„Ich sah mir einen Film an, und er legte seinen Kopf auf meine Brust und fing an zu jaulen, was er noch nie zuvor getan hatte. Er jaulte die ganze Zeit. An diesen Abend, am nächsten wieder und so weiter. Ich dachte, er wollte gestreichelt werden, aber er hörte nicht auf, nachdem er gestreichelt worden war. Ich wusste nicht, was mit ihm los war und wollte ihn von mir wegstoßen, aber dann fing er an zu knurren. Als er mich das erste Mal mit den Zähnen anblaffte und ich mich überhaupt nicht wohl fühlte, hatte ich sogar ein bisschen Angst, weil ich das nicht erwartet hatte“, erinnert sich Sanja.

Sie fügte hinzu, dass sie in diesem Moment ihren Hund nicht erkennen konnte, weil er von Natur aus verschmust und verspielt ist. Sein ungewöhnliches Verhalten setzte fort, indem er sich im Kreis drehte.

Ich wollte sehen, was mit ihm los war, ich ging zu Boden, und er schlug mir mit seinem Schwanz hart auf die linke Brust. Ich versuchte ihn zu beruhigen, aber dann schlug er mich mit seiner Schnauze noch härter an der gleichen Stelle. Es tat mir so weh, dass ich mich festhalten musste. In diesem Moment habe ich etwas von der Größe einer Bohne gespürt“, erzählt Sanja, wie sie den Tumor entdeckte.

Glücklicherweise befand sich der Tumor in einem frühen Stadium, sodass Sanja aggressive Therapien vermied und die Behandlung mit einer Operation endete. Dann, sagte sie, sei ihr bewusst geworden, dass Tobi ihr Leben gerettet habe.

„Nach der Operation hat er mich nicht verlassen. Während ich lag, lag sein Kopf immer entweder auf meiner Schulter oder auf meinem Bauch. Er ließ niemanden ans Bett, nicht einmal mein Kind. Dann hat sich zwischen uns eine besondere Bindung entwickelt und ich kann mir mein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen“, erzählte Sanja abschließend.